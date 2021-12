Economía Ampliar Mejores consejos para administrar tu préstamo de negocio de manera eficiente viernes 31 de diciembre de 2021 , 19:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los préstamos personales se han convertido en la herramienta financiera más importante al momento de levantar un negocio. Sin embargo, y contrario a lo que muchos piensan, conseguir esta clase de créditos no es lo más difícil. Lo verdaderamente complicado es saber cómo manejarlo de forma correcta para conseguir los objetivos y metas que te has propuesto. Cinco tips para el buen manejo de préstamos personales Un gran número de emprendedores siguen negándose a adquirir o solicitar préstamos personales debido al temor de endeudarse. Pero lo cierto es que si el dinero es bien administrado, los créditos pueden convertirse en la mejor opción para impulsar el crecimiento de todo tipo de negocio. Contrario a lo anterior, el mal manejo de un préstamo puede ocasionar problemas a largo plazo para el emprendedor y su negocio. Por ello, te mostramos estos ejemplos que pueden ayudarte a manejar correctamente tu dinero y llevar tu emprendimiento a otro nivel. Separa tus gastos personales de los de tu empresa Es uno de los errores más comunes en muchos emprendedores que deciden utilizar su préstamo para cubrir sus gastos personales. Para evitar esto, debes diferenciar perfectamente tus ingresos y colocar barreras para no mezclar tus gastos. Crea un plan de negocio Procura tener un plan de negocio en todo momento que te permita saber cómo gastarás tu crédito o préstamo. Apégate a él y actualizo constantemente según las necesidades de tu negocio y el momento que vayas viviendo. Lleva un registro de tus finanzas Tanto ingresos cómo egresos, deberás registrar hasta el más mínimo detalle. Esto te ayudará a planear tus pagos y evitar endeudarte por el retraso de los mismos. Recuerda revisar siempre las áreas o procesos donde puedes ahorrar dinero. No pidas más de un préstamo Asegúrate de manejar un único crédito o préstamo ya que así contarás con más posibilidades de cubrirlo en menos tiempo. Esto también te será útil para cuidar tu calificación en tu historial crediticio. Invierte en planes de crecimiento Aunque estés pensando en usar tu crédito para resolver un problema de liquidez o cubrir algún adeudo, lo mejor es invertirlo en planes de crecimiento para hacer crecer tu negocio. Puedes usarlo para mejorar tu negocio, publicidad, adquisición de utensilios, entre otros. Cómo iniciar la inversión para la creación de una empresa Contrario a lo que muchos piensan, los préstamos personales son más fáciles de conseguir respecto a otro tipo de créditos como los empresariales o de negocio. Para conseguirlos, y de esta manera iniciar tu propio negocio, es necesario crear un plan de inversión en el que determines la cantidad que requieres así como otros datos que la institución bancaria te solicitará. Luego de esto, deberás cubrir otro tipo de requisitos como ser mayor de edad, capacidad de pago, un buen historial crediticio, entre otros. Finalmente, serás evaluado e investigado por parte de la institución bancaria donde realices tu solicitud y en un plazo de días o semanas, recibirás una respuesta a tu solicitud. Consejos para mejorar las habilidades financieras y así asegurar el éxito empresarial Hablar el idioma del dinero es la clave para entrar con el pie derecho al tema financiero y económico. Y aunque no todos dominamos este campo, existen ciertas medidas o sugerencias que puedes seguir para controlar cualquier aspecto de tu negocio y conseguir el éxito que deseas. Conoce los términos usados en el terreno financiero.

Crea un presupuesto exacto de tu negocio y actualízalo constantemente. Esto te ayudará a conocer mejor tu estado financiero y prepararte para cualquier eventualidad.

Gasta dentro de tus posibilidades y evita a toda costa endeudarte por algo que no necesitas o requieres verdaderamente.

Revisa todas las áreas de tu negocio y reduce gastos que después puedes reinvertir en otra sección de tu emprendimiento.

Ordena e identifica tus deudas y asegúrate de pagarlas a tiempo para evitar recargos o atrasos.

No dejes de prepararte profesionalmente mediante cursos, diplomados o conferencias. Dale el lugar correcto a tu negocio No solo se necesitan de préstamos personales y una gran idea de negocio para conseguir el éxito empresarial. También es necesario contar con una buena educación financiera, la cual se convertirá en la verdadera clave para alcanzar tus metas y objetivos.

