Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Menores del CIMI ‘El Molino’ y los Grupos Educativos de Convivencia visitan Juvealmería sábado 18 de marzo de 2023 , 15:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Jóvenes que cumplen medidas judiciales en los centros y servicios de la Junta se informan de la formación para el empleo en el encuentro que se celebra en Vera Jóvenes que cumplen medidas judiciales en el Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) ‘El Molino’ y los Grupos de Convivencia Educativa de la provincia han visitado este sábado Juvealmería, un encuentro que se celebra en Vera con actividades lúdicas y carpas informativas sobre formación, orientación laboral o prevención de la violencia. La Delegación territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública es una de las instituciones que participan en este encuentro organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), el Ayuntamiento de Vera y la Diputación de Almería. Así, cuenta con una carpa en la que se ofrece información sobre cómo prevenir la violencia (de género, sexual, en el ámbito familiar o el acoso escolar) y qué pasos seguir en caso de sufrirla. En la misma, profesionales del Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), que atienden a las víctimas de cualquier delito, y del Sistema Integral de Medio Abierto (SIMA), que trabajan con los menores infractores a los que los jueces imponen medidas no privativas de libertad, ofrecieron ayer una charla en la que también intervino la delegada territorial de Justicia, Carmen Navarro. “El objetivo es, sobre todo, prevenir tanto que los jóvenes ejerzan la violencia como que sepan a dónde acudir en caso de ser víctimas. Nuestros profesionales se implican en este tipo de actividades de concienciación y sensibilización en ámbitos donde se mueven los chicos y chicas. De hecho, nuestra idea es llevar este tipo de charlas a los institutos de la provincia”, ha explicado. La Consejería de Justicia es la responsable de garantizar el cumplimiento de las medidas que imponen los jueces a los menores infractores, tanto privativas de libertad como de medio abierto. Para ello cuenta con una serie de centros y servicios en los que se trabaja en la reeducación y recuperación de estos jóvenes que han tenido algún conflicto para su reinserción en la sociedad. “Parte de la intervención con estos menores infractores es la formación y orientación laboral para que vean una perspectiva de futuro una vez que cumplan la medida judicial y desarrollen un proyecto de vida que les aparte del conflicto”, ha señalado Navarro. La visita de los menores del CIMI ‘El Molino’ y los Grupos de Convivencia Educativa a Juvealmería se enmarca en este objetivo. Así, los jóvenes han recorrido algunos de los expositores en los que se ofrece información sobre cursos de formación profesional y han asistido a talleres sobre emprendimiento y búsqueda de empleo, además de participar en algunas de las actividades culturales y deportivas de la jornada. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.