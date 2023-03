Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

La belleza de las voces espirituales emociona en el estreno del XX Ciclo de Música Sacra

sábado 18 de marzo de 2023 , 15:41h

La Cuaresma es tiempo de recogimiento, presentación de carteles de las hermandades y cofradías, preparaciones de roscos y torrijas, y también es el momento para envolverse en la música sacra, a través de un programa que llega a su vigésima edición bajo la organización del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Son ocho estaciones que han comenzado esta mañana en la Iglesia de la Compañía de María, con un recital lírico titulado ‘Voces espirituales’, que ha supuesto una delicia musical para el público que ha llenado los bancos del templo por la delicadeza, la sensibilidad, la calidad vocal y la expresividad de María Jesús García, Desirée Manzano y Alejandro Torrente, acompañados al piano por David Torrecillas. El público ha aplaudido con entusiasmo el maravilloso concierto después de cada interpretación.

La soprano María Jesús García emocionó con la belleza de su voz, la soprano Desirée Manzano demostró la portentosa voz que posee, con la que embelesa al público, y el tenor Alejandro Torrente también ha maravillado con su tesitura vocal. Y siempre con el brillante acompañamiento de David Torrecillas.

El programa ha estado compuesto por ‘Laudate Dominum’ de Mozart; ‘Cujus animan gementem’ de Pergolesi; ‘Sancta Mater, istud agas’ de Pergolesi; ‘Herr Gott Abrahams’ de Mendelssohn; ‘Laudamus te’ de Mozart; ‘Ave María’, en sus composiciones de Mendelssohn y de Verdi; ‘Parce Domine’ de Charles Gounod; ‘O come let us worship’ de Mendelssohn; ‘Benedictus qui venit’, de Saint-Saëns; ‘Pie Jesu’ de Jonhson; y ‘The Ground’ de Ola Gjeilo. Maravilloso y muy aplaudido.

El XX Ciclo de Música Sacra se celebra desde hoy, sábado, 18 de marzo, hasta el sábado, 1 de abril, con ocho citas en el calendario que se realizarán en seis templos y parroquias de la ciudad y con la participación de más de una decena de formaciones musicales, corales, solistas y cantaores de saetas.

Próximos conciertos

Miércoles, 22 de marzo. 20.30 horas. Parroquia San Sebastián. Concierto sacro a cargo del Coro de Cámara Emilio Carrión (Almería), la Coral Polifónica Ciudad de Roquetas de Mar y la Banda de la Unión Musical de Roquetas de Mar.

Sábado, 25 de marzo. 21.00 horas. Parroquia de Santa Teresa. Agrupación Musical Banda de San Indalecio.

Domingo, 26 de marzo. 19.30 horas. Catedral de la Encarnación. Banda Santa Cecilia de Sorbas.

Miércoles, 29 de marzo. 21.00 horas. Parroquia del Espíritu Santo. Coro Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Almería.

Jueves, 30 de marzo. 20.30 horas. Parroquia San Sebastián. Homenaje a la Saeta. Presenta Alfredo Casas. Cantaores: Ezequiel Benítez, Rocío Segura y Antonio López. Banda Municipal de Almería.

Viernes, 31 de marzo. 21.00 horas. Parroquia San Agustín. Coro del Ilustre Colegio de Abogados de Almería. Directora: Nieves Zurita. Solistas: Laura Sabater, Román Barceló, Francisco Crespo. Pianista: Daahoud Salim.

Sábado, 1 de abril. 21.30 horas. Catedral de la Encarnación. Orquesta Ciudad de Almería. ‘The Trumpet Shall Sound’. Director: Michael Thomas. Trompeta solista: Fabio Brum.