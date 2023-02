Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Menos de 8.000 mujeres sabrán quién es su pareja Aixa Almagro Más artículos de este autor Por viernes 10 de febrero de 2023 , 08:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El gobierno español está enfrentando una situación crítica en relación a la violencia de género. Pese al amplio consenso de que es necesario tomar medidas drásticas para combatir la violencia machista, el gobierno ha decidido limitar el programa de alertas de los antecedentes de violencia machista de los hombres a solo 7.771 mujeres que ya están bajo vigilancia en el programa VioGén. Esto significa que una cantidad mucho mayor de mujeres, cerca de 8.000, que están en riesgo de sufrir violencia machista no recibirán ninguna alerta sobre los antecedentes de sus parejas. A pesar de la intención de proteger a las mujeres de la violencia machista, esta medida se ve obstaculizada por la falta de recursos y el distanciamiento entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, que ha aumentado el peso de ERC y Bildu en Moncloa. Esto, junto con el hecho de que el Ministerio de Interior solo tenga fichados en el sistema de vigilancia VioGén a 655.571 agresores, de los cuales un 9,3%, 61.079 hombres, tienen el perfil de “agresor persistente”, demuestra que el gobierno español necesita una mayor inversión en recursos para poder luchar eficazmente contra la violencia machista. Es necesario que el gobierno español tome medidas reales para combatir la violencia de género y proteger a las mujeres y que, para hacerlo, invierta más recursos en el programa VioGén para poder ampliar el número de mujeres que reciben alertas sobre los antecedentes de sus parejas. Es necesario que el gobierno español tome medidas reales para combatir la violencia de género y proteger a las mujeres. Esto incluye la inversión en recursos para aumentar el número de mujeres que pueden ser avisadas sobre los antecedentes de sus parejas, así como la ampliación del programa VioGén para incluir a todos los agresores fichados. Además, el gobierno debe asegurar que el programa de alertas se cumpla a cabalidad y que las mujeres que reciben alertas sean realmente protegidas. Además, es importante que el gobierno promueva la educación y el empoderamiento de las mujeres de España para que sean capaces de tomar decisiones informadas sobre sus relaciones y sepan cómo responder ante situaciones de violencia. Esto se puede lograr a través de la educación de los niños y niñas en los colegios para que sean conscientes de los derechos y responsabilidades de los hombres y las mujeres en relación a la violencia machista, así como a través de programas de salud y asesoramiento para mujeres agredidas. También es importante que el gobierno español tome medidas para combatir la discriminación de género en todos los niveles. Es necesario garantizar que todos los hombres y mujeres sean tratados por igual, que se les dé la misma oportunidad de tener éxito en la vida y que se les otorgue el mismo respeto y dignidad. Esto no solo ayudará a combatir la violencia de género, sino que también contribuirá a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Redacción de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 22 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)