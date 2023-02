Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) La tragedia de Turquía se queda sin tumbas Abraham Benzaquén Por viernes 10 de febrero de 2023 , 08:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En Turquía y Siria, la devastación causada por la tragedia ha sido inmensa. Los supervivientes se están viendo obligados a cavar grandes fosas con retroexcavadoras para enterrar a las víctimas cuando se cumplen cuatro días de la tragedia. Esta situación ha generado críticas por la desigual ayuda que se está proporcionando. Mientras que en regiones como Gaziantep, menos afectadas, se están haciendo esfuerzos para ayudar a la población, hay pueblos enteros devastados en el interior de Turquía y Siria que se han quedado sin recursos y sin ayuda. Pero el trabajo para ayudar a los supervivientes no se ha detenido. Un perro llamado Heya, que fue rescatado de la calle por una organización de rescate de animales, ha sido uno de los animales que está ayudando en la búsqueda de supervivientes. Heya ha salvado a 5 personas ya, y se espera que siga salvar vidas en los próximos días. Las fosas comunes se han convertido en un triste recuerdo en la región. Es una realidad cruel que tanta gente no tenga un lugar digno para sus tumbas. La tragedia ha dejado miles de víctimas sin nombre, sin familia, sin lugar de descanso final. Es esencial que los gobiernos de Turquía y Siria se unan para ayudar a los supervivientes y crear una cultura de recuerdo, respeto y dignidad para las víctimas de la tragedia. Es fundamental que los gobiernos trabajen en conjunto para garantizar que las víctimas sean enterradas de forma apropiada y digna. Esto significa construir tumbas para aquellos que no tienen un lugar para descansar Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Abraham Benzaquén Delegado en Madrid de noticiasdealmeria.com Graduado en Periodismo por la Universidad de Columbia (NY) 23 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)