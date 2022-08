Capital Miguel Ángel Arráez destaca que la Virgen del Mar “encarna nuestras virtudes” domingo 21 de agosto de 2022 , 15:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El pregonero recorre la historia de la Patrona en un acto que ha contado con la asistencia de María Vázquez, alcaldesa en funciones, y la presentación de Ramón Fernández-Pacheco “La Virgen del Mar y su Santuario encarnan nuestras virtudes, nuestros valores y nuestras tradiciones”. Así resumió anoche Miguel Ángel Arráez, pregonero de la Virgen del Mar, su vinculación con la Patrona y la trascendencia de la imagen en la historia de Almería. Un pregón en el que no faltaron los recuerdos, la implicación de su familia en la Hermandad y una mención nostálgica a sus años de niñez. “Siempre es un placer volver a mi tierra, a mi patria chica que es Almería”, destacó. El pregón que ha abierto los actos religiosos en honor a la Virgen del Mar ha contado con la presencia de la alcaldesa en funciones de Almería, María Vázquez; el presentador del pregonero y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco; y una amplia representación de la Corporación Municipal. Durante el pregón, Miguel Ángel Arráez, uno de los neurocirujanos más reputados, ha recorrido la historia de la talla de la Patrona desde su creación, pasando por episodios de la Guerra Civil, hasta la actualidad. Un relato en el que el doctor puso en valor la influencia de la Virgen del Mar en los valores culturales que guían la vida de los almerienses. Además, recordó sus primeros pasos en el Santuario: “Aquí hice mi primera comunión hace muchos años y hoy vuelvo para pregonar a la Patrona de mi ciudad”. Previamente, Arráez fue presentado por Fernández-Pacheco, quien recordó que “es una eminencia mundial en neurocirugía, un almeriense ejemplar y un embajador permanente”. En este sentido, aseguro que “han sido muchos los lugares que han conocido un poquito de nuestra Almería gracias a él” y subrayó la Medalla de Oro de la ciudad que el pregonero recibió en 2016. También afirmó que ”es un honor presentar al pregonero que, con la humildad que rige su vida personal y profesional, tiene la noble tarea de agitar el corazón de los almerienses ante la belleza de la Virgen del Mar”. Tras un extenso pregón, el acto ha concluido con la Salve a la Virgen del Mar que ha sido interpretada por el cuarteto vocal Anacrusa. Próximos cultos religiosos Después del pregón, el Septenario se desarrollará hasta el día 26 de agosto y el 27, a las 12.00 horas, dará comienzo la tradicional Ofrenda de Flores, que después de ocho años vuelve a realizarse coincidiendo con la festividad de la Virgen, como era tradicional. La Patrona volverá a sentir el calor de los miles de almerienses que visitan en esta jornada el Santuario para depositar sus ofrendas, así como las Instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Almería encabezado por su alcaldesa en funciones, María Vázquez, en un acto que es sin duda el más participativo y colorido de todos los cultos que se celebran, convertido en una cita ineludible dentro de la Feria de Almería. Previamente, a las 10.00 horas, tendrá lugar la emotiva Misa Rociera, con la participación del coro de la Hermandad del Rocío de Almería, y ya por la noche, a las 21.30 horas, tras la Santa Misa, se celebrará la Salve Solemne y se cantará el himno a la Patrona a cargo de la coral Virgen del Mar. Los cultos en honor a la Virgen se cierran el domingo 28 de agosto con la Santa Misa, presidida por el obispo Antonio Gómez Cantero, a las 12.00 horas y a las 20.00 horas tendrá lugar la tradicional Procesión de Alabanzas, con el siguiente itinerario: Plaza Virgen del Mar, General Tamayo, Federico García Lorca (sentido descendente), Javier Sanz, Obispo Orberá, Puerta de Purchena, Paseo de Almería, Plaza Emilio Pérez, donde la Virgen se dirigirá al mar, alocución y canto del himno, Gerona, Álvarez de Castro, y Plaza Virgen del Mar, con la bendición y canto de la Salve. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

