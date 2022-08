Capital La Feria de Almería se cita con la historia de la motocicleta domingo 21 de agosto de 2022 , 15:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Decenas de motos antiguas de marcas emblemáticas como Ducati o Bultaco se han mostrado a los almerienses en la Plaza de las Velas La pasión ‘vintage’ de las motos antiguas se ha exhibido hoy, de 11 a 13 horas, en la Plaza de las Velas. Decenas de aficionados de las dos ruedas han aparcado hoy en la Feria de Almería para enseñar una parte de la historia, reflejada tanto el motor como en la estética de la carrocería. Almerienses y turistas las han contemplado, preguntado dudas a los aficionados y realizado multitud de fotos que luego subirán a sus redes sociales. Marcas españolas como Derbi, Bultaco o Montesa, la belleza clásica de la Vespa o la competitiva italiana Ducati se han exhibido a lo largo de la mañana en la Exposición de Motos Antiguas #AlmeriaEnFeria. La exposición está organizada por el Club Amigos de la Moto Antigua, unos aficionados que demuestran cada año el cariño y la pasión por las dos ruedas. Son moteros que dedican su tiempo y dinero en recuperar motocicletas de marcas emblemáticas de España y otros países, y, a la vez, poner en valor la historia del motor y de la propia ciudad. Se trata de un museo sobre ruedas para disfrutar, máxime en esta tierra con un clima soleado todo el año que invita a las propuestas al aire libre. En #AlmeríaenFeria es una cita obligada, que siempre viene al encuentro de los paisanos y turistas el primer domingo de Feria, y que de nuevo ha sido un éxito de participación en la Plaza de las Velas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

