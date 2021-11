Miguel Delibes de Castro en la UAL: “Hay conciencia global de que explotamos la Tierra por encima de lo que puede tolerar”

lunes 15 de noviembre de 2021 , 20:26h

Una de las máximas autoridades españolas en el desarrollo de la biología y la protección de la naturaleza advierte en la Universidad de Almería, invitado por la Facultad de Ciencias Experimentales por San Alberto, de que “no se ha aprendido mucho durante la pandemia, como en la crisis de 2008, porque estamos desando volver a vivir como antes”









Se sabe y se asume, pero falta pasarlo a la práctica, entrar en acción y ser valientes en las medidas a tomar, “porque las próximas generaciones van a vivir peor”. Es el principal legado que ha dejado a su paso por la UAL una eminencia como Miguel Delibes, quien ha pronunciado una conferencia como acto central de la celebración del patrón San Alberto por parte de la Facultad de Ciencias Experimentales. Ha sido, de hecho, muy rotundo: “Este es un mensaje que la mayor parte de la gente conoce, el trasladar que la conservación de la naturaleza hoy es ya un fenómeno global y que depende, básicamente, de nuestra manera de vivir”. La UAL ha sabido aprovechar la presencia de una de las autoridades españolas en el desarrollo tanto de la Biología como de la protección de la naturaleza, así admirado por la comunidad científica, Delibes ha dicho que “el qué hacer trasciende al individuo, ya que tiene que producirse un cambio social que afecta a nuestra forma de vivir y explotar el planeta”.



Es biólogo, zoólogo y escritor, primer hijo de una de las principales figuras de la literatura en castellano, y acumula una prolija producción científica entre artículos, libros y capítulos de libros, teniendo la consideración de ser el principal experto mundial en el lince ibérico. Ha cosechado numerosos e importantes premios, distinciones y reconocimientos a lo largo de su carrera, pero con su intervención en la Universidad de Almería ha demostrado una gran maestría también en la divulgación. En ese sentido, inició tal faceta de la mano de Félix Rodríguez de la Fuente, con el que colaboró, entre otros trabajos de gran calado, en la redacción de la Enciclopedia Salvat de la Fauna. Feliz de regresar a Almería, “conozco muy bien este campus, que es una maravilla por mirar al mar y por estas avenidas tan amplias”, ha reconocido textualmente, aquí ha subrayado que se sabe sobradamente que “estamos explotando la Tierra por encima de lo que puede tolerar, que nuestros descendientes van a vivir peor que nosotros y que cuanto más valientes seamos en tomar medidas, mejor va a irnos a nosotros, a los jóvenes y a nuestros nietos”.



Ha pronunciado la conferencia ‘Conservación de la Naturaleza en el Antropoceno’, en su papel de profesor de Investigación de la Estación Biológica de Doñana (CSIC, Sevilla), de la que fue director durante 12 años. En esta ‘nueva época geológica’, en la que la incidencia de la actividad humana sobre los ecosistemas está siendo tan marcada, ha considerado que se ha dejado escapar, en más de una ocasión, la oportunidad de interiorizar el cambio necesario: “La verdad es que vamos aprendiendo y mejorando, que la conciencia va creciendo, hay gente más formada en países desarrollados y tenemos cada vez más la sensación de que somos frágiles y que dependemos del medio ambiente para vivir, pero no lo suficiente para llegar a un estado distinto”. Se ha confesado “un poco ambivalente” sobre esto: “Cuando la crisis económica de 2008, pensamos que al menos iba a ser buena para frenar el efecto invernadero, pero no lo interiorizamos y esperamos a que llegasen las condiciones favorables para volver a ser como antes, y lo mismo ha pasado con la pandemia, que estamos deseando quitarnos las mascarillas de una vez para vivir exactamente igual”.



Miguel Delibes ha sentenciado que “no nos ha ensañado mucho que pudiéramos parar y que esto era una oportunidad”, de modo textual. Como firmante del ‘Manifiesto de Tenerife’, en 1983, texto precursor del ecologismo político en España, sabe que avanzar pasa por los gobiernos, y ha hecho mención a la cumbre de Glasgow para al menos quedarse con lo positivo: “Es cierto que no se ha avanzado en acuerdos, pero al menos que cerca de 200 países digan que estamos haciendo menos de lo debido, indica que esta conciencia existe”. Con esta presencia tan destacada la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería ha hecho un completo programa para celebrar su patrón, iniciado el viernes pasado con la realización de la Jornada Científica San Alberto y continuado este lunes, día 15 y, por tanto, de la festividad como tal, con la décima edición del simposio para su alumnado, con la relevante cantidad de cerca de un centenar de pósteres presentados, y la conferencia de una eminencia como es Miguel Delibes de Castro.