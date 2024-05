Mikel Izal ofrece 24 canciones ante un público entregado en Roquetas de Mar

domingo 05 de mayo de 2024 , 17:12h

Dos horas de concierto. 24 temas en un gran repertorio con cuatro grandes temas como son el miedo, el grito, la fe y el paraíso. El cantante y compositor Mikel Izal ofreció el sábado un gran concierto en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Hubo un lleno total en Roquetas, donde el público pudo cantar y además bailar en sus butacas.

Fue una velada memorable para todos los amantes de la música de Izal, que obviamente también fue recordado por liderar durante años la banda Izal, disuelta hace dos años. El cantante arropado por una excelente banda de músicos dejó claro las vicisitudes que ha encontrado hasta llegar al momento actual, y explicó cómo cuando menos lo esperaba surgieron las letras de las nuevas canciones del disco.

Con unas letras profundas, las cuales eran conocidas por el público, que en muchas ocasiones, las fueron coreando, Mikel Izal salió al escenario con muchas ganas de mostrar lo nuevo. Arrancó con dos temas de su nuevo álbum ‘El miedo y el paraíso’ titulados ‘El miedo’ y ‘La gula’. “Bienvenidos a este concierto, a este viaje, a esta aventura, que comienza en un sitio incómodo como es el miedo. Este disco comienza en un momento muy bajo de mi vida, y el miedo es algo que no puedo controlar y son cosas que no existen. Vamos a intentar no vivir en un futuro que no existe, ser consciente que estamos en un gran presente y en un lugar rodeado de gente que nos quiere” dijo.

Luego llegarían otros temas muy conocidos por el público como ‘Pánico práctico’, que puso al público a cantar, ‘Despedida’ e ‘Inercia’. “Esta noche presento el disco entero y también quería hacer un repaso por las canciones de los doce últimos años que me han hecho muy feliz. Las canciones están cambiadas porque también he cambiado yo”. Cerró la parte dedicada al miedo con ‘La increíble historia del hombre que podía volar pero no sabía cómo’.

La segunda parte del concierto estuvo dedicada al Grito. “Queda atrás el miedo. El miedo me permitió sobre todas las cosas, soltarlo todo, sacarlo todo fuera y gritarlo fuerte. Todo lo que me estaba pasando decidí ponerlo sobre un papel y convertirlo en canciones. La situación era una mierda y al final se convirtió en algo bello”, dijo al tiempo que arrancó con ‘El Grito’, tema de su nuevo disco y ‘Fotografías’.

Luego continuaba con ‘El presente’, ‘Pausa’ y ‘La huída’. Cerró precisamente con ‘La Rabia’, un temazo que puso al público a bailar sin parar y ‘El Pozo’. La tercera parte centrada en La Fe arrancó con unas palabras del artista donde subrayó que “este disco aparte de dejar gritar y contar mis movidas y contarlas a vosotros en los conciertos, me regaló combustible absolutamente necesario para la vida como es la ilusión. Porque yo estaba triste. Cuando menos lo esperaba me regaló la ilusión de un nuevo disco y me regaló unas nuevas canciones”.

Esta parte arrancó con la nueva canción ‘La verdad’. Luego siguió con ‘Meiuqèr’, otro gran tema conocido por el público. “Todo esto empezó en junio del año pasado, publicaba el primer single de este disco. Estaba muerto de miedo, muy ilusionado y con mucho vértigo”.

Luego sonarían ‘La Fe’, ‘El hombre del futuro’, ‘Lo bueno’, ‘Pequeña gran revolución’ y ‘El baile’. Fue el momento de presentar a sus músicos y todo su equipo técnico. El público no paraba de aplaudir. Tras marcharse del escenario faltaba la cuarta y última parte del concierto.

‘Llegamos a donde queríamos estar siempre como es el paraíso. Cada persona tiene su paraíso. Hoy el paraíso para mí es disfrutar de una tarde con un amigo, de estar con la familia y de estar a gusto en casa, viendo una película”, dijo el artista antes de arrancar con ‘Qué bien’. El final del concierto fue con ‘Copacabana’, ‘La mujer de verde’ y ‘El paraíso’ el tema que enloqueció a todos con un Auditorio que parecía que temblaba con tantos aplausos. Un final de concierto apoteósico donde Mikel Izal agradeció de corazón que tantas personas lo acompañen en esta nueva aventura.