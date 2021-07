Minuto de silencio y acto de condena tras el asesinato machista de Roquetas de Mar

lunes 19 de julio de 2021 , 15:15h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Ha participado la delegada del Gobierno andaluz junto a los delegados de Igualdad y Salud, la asesora de programas del IAM y representantes de la Subdelegación, Ayuntamiento y Diputación







La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería ha desarrollado este mediodía un acto de repulsa contra la última víctima de la violencia machista registrado en Almería. Se ha realizado un minuto de silencio al que han asistido la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, junto al delegado de Igualdad y Políticas Sociales, Rafael Pasamontes, el delegado de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, y la asesora de programas del IAM, María Montagut. Al acto de condena han asistido también representantes de la Subdelegación del Gobierno, del Ayuntamiento y de la Diputación provincial de Almería.



Sánchez Torregrosa, que a primera hora ha estado también en el acto convocado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, ha asegurado que nos hemos concentrado hoy para mostrar nuestra "más absoluta repulsa al crimen machista de Inmaculada y decir a las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género que no están solas". En sentido, la delegada del Gobierno andaluz ha manifestado que "hoy más nunca todas las administraciones e instituciones tienen que estar unidas y hacer lo posible que las mujeres que son víctimas de violencia de género no se vean solas”. Torregrosa ha hecho especial mención a los amigas que se han desplazado para estar en las convocatorias desarrolladas en Almería y Roquetas de Mar y ha remarcado que la muerte violenta de Inmaculada eleva a cuatro las víctimas en Andalucía en 2021 y a 26 en el conjunto de España.



Por su parte, la asesora del Centro Provincial de la Mujer, María Monteagud, ha advertido de que esta es la "décima semana consecutiva" que "la sociedad tiene que salir a condenar un crimen machista y ha urgido a no tolerar ni normalizar esta situación que mina una sociedad democrática". Ha valorado la "red de apoyo, la mayor que constituyen los 16 centros municipales de la mujer en la provincia del IAM y ha apelado a la "responsabilidad de todos para, ante cualquier señal que vean, denuncien".



La diputada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Carmen Belén López, ha destacado que la Diputación "trabaja activamente en la lucha contra la violencia de género y ha afirmado de que el reto siglo XXI tiene que ser acabar con esta lacra que no puede mantenerse como impedimento del crecimiento como sociedad".



"Desde la Diputación seguiremos poniendo todos los medios e instrumentos necesarios para apoyar a las mujeres víctimas y articulando medidas para que no se vuelvan a producir días como estos", ha finalizado la diputada provincial.



Para finalizar desde la Subdelegación del Gobierno, la jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer, Raquel Contreras, ha hecho un llamamiento para que se denuncie tanto a las víctimas como "a todo aquel que detecte violencia" porque "Policía Nacional y Guardia Civil están a su entera disposición las 24 horas".