Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Mira cómo quedará la entrada a Almería por poniente viernes 17 de marzo de 2023 , 19:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento mejorará 2.000 m² de zona verde en los accesos a la ciudad desde poniente, incorporando vegetación autóctona La Junta de Gobierno Local ha adjudicado hoy, a la mercantil ‘Albaida Infraestructuras S.A.’, por importe de 48.043,98 euros el contrato menor de las obras de mejora que del espacio verde viario de la rotonda e isletas en la N-340, entre la Carretera del Muelle y la Calle Cordoneros. Esta actuación contempla un plazo de ejecución de mes y medio. La intervención sobre este espacio, en su conjunto con una superficie total de algo más de 2.000 m², consistirá en la retirada de vegetación alóctona (pradera) incorporando a su vez la plantación de seis ejemplares de la especie punica granatum (granado) y abundante vegetación autóctona – casi 5.000 unidades - de acuerdo a los criterios de sostenibilidad descritos en el Plan Botania. La actuación se completa con mejoras sobre la red de riego e incorpora iluminación ornamental, tipo LED alimentada con energía solar, orientada hacia el interior, aportando un mayor realce sobre la vegetación. Una actuación en su conjunto dirigida a “la reducción de la huella de carbono, la ejecución de un mantenimiento basado en buenas prácticas de jardinería, la potenciación de la biodiversidad urbana a través de la introducción de especies autóctonas, la reducción y optimización del consumo del agua al emplear especies con menor necesidad hídrica y mejora de la eficiencia en el riego a través de la implementación de una nueva red de riego”, ha recordado la responsable del Área de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos. La transformación de la zona verde prevé la retirada de los elementos vegetales menos sostenibles introduciendo, en su caso, especies que se han seleccionado por su adaptación a las condiciones climáticas de la ciudad de Almería, optando mayoritariamente por plantas autóctonas que ayudan a la conservación de las características del terreno y evitando la plantación de especies invasoras, así como alergénicas o que puedan representar un riesgo para la salud de personas y animales. “Se trata de realizar ajardinamientos que presenten interés para la revitalización de espacios verdes a través de la plantación de especies que sirvan de alimento, refugio y cría para las distintas variedades de insectos polinizadores, invertebrados, aves, etc. con las que se comparte el entorno. Además, este tipo de jardines puede llegar a generar barreras vegetales que evitan la contaminación tanto atmosférica como lumínica con la generación de bosquetes de rápido establecimiento que inmovilizan el carbono en la vegetación urbana”, explicaba Cobos, todo ello de acuerdo a los criterios técnicos que se recogen en la memoria de este proyecto. Básicamente los trabajos de esta actuación se centran en tres fases: Tratamiento previo de la vegetación. En esta fase se contempla la retirada total o parcial del césped existente según diseño de la obra. Preparación del terreno. En esta fase se incluyen los movimientos de tierra y preparación del terreno para la plantación del espacio viario en cuestión. Por tanto, se trata de una actuación mecanizada que va a consistir, por un lado, en la retirada de la capa superficial, y el posterior suministro, extendido y rasanteo de nueva tierra vegetal cribada, manteniendo la cota ascendente hacia el punto central de la glorieta. Ajardinamiento. Aumento de la presencia de árboles mediante la incorporación en la zona vede de actuación de un grupo de árboles (granados) de porte singular, y plantación de masa arbustiva. La superficie total a cubrir es de 1.220 m2, con una densidad de plantación de 4 ud/m2, lo que supone unas 4.800 plantas de las siguientes especies: · Punica granatum · Achillea millefolium · Limonium perezzi · Cistus albidus · Lavandula dentata · Rosmarinus postratus · Santolina rosmarinifolia · Dorycnium pentaphyllum · Eremophilla nivea · Leptospermum scoparium · Gaura lindheimeri · Convolvulus cneorum · Echium candicans · Galvezia speciosa · Alyogyne huegelli La actuación se completa, sobre la rotonda, con iluminación ornamental proyectada sobre los nuevos ejemplares incorporados a este espacio: granados (punica granatum). La iluminación ornamental consistirá en la instalación de 6 focos orientables tipo LED alimentados por energía solar de 40 W. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

