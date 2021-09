Mira por qué se retrasa la apertura de la piscina municipal de Vera

lunes 27 de septiembre de 2021

Una gran cantidad de vicios ocultos y daños acumulados durante años por falta de mantenimiento retrasan la apertura de la piscina municipal de Vera y obliga al Ayuntamiento a realizar trabajos extraordinarios en las instalaciones







En febrero de 2021 daban comienzo las obras de rehabilitación y mejora de la Piscina Cubierta Municipal de Vera, que tras más de doce años de funcionamiento “se encontraba en un estado lamentable, debido al abandono que ha sufrido la instalación durante los últimos años”, según apuntaba en aquel momento el concejal de Infraestructuras y Deportes, Alfonso García, quien también explicaba que el objetivo era “rehabilitar y mejorar las instalaciones y poder ofrecer un servicio de calidad a todos los usuarios del complejo deportivo, de una manera más eficiente y renovada”.



El inicio de los trabajos, que contaba con un presupuesto aproximado de 350.000 euros, sufrió algunos retrasos por culpa de la pandemia, si bien el objetivo del consistorio era cerrar las instalaciones el menor tiempo aprovechando la temporada de verano, y ocasionar de esta manera los mínimos inconvenientes a los usuarios de las instalaciones.



Pero desde el inicio de las obras los problemas se han acumulado, ya que desde el comienzo de los trabajos han ido apareciendo una gran cantidad de vicios ocultos y daños acumulados durante años por falta de mantenimiento que han obligado al ayuntamiento a incrementar en 90.000 euros la partida presupuestaria de los trabajos y ampliar el alcance de los mismos.



Según Alfonso García, “nuestra intención es dejar las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, solucionando todas las deficiencias que hemos ido encontrando, lo que ha acarreado retrasos debido a los tiempos de contratación, ejecución, y trámites administrativos. Nuestro objetivo no es otro que velar por el bienestar de las personas que vengan a disfrutar de estas instalaciones, y aunque sentimos mucho los retrasos y entendemos las molestias que se están ocasionando, debemos solucionar todos los problemas antes de poder abrir de nuevo”.







Así, la empresa encargada de la ejecución de las obras ha emitido un informe al Ayuntamiento donde se evidencian una serie de incidencias no registradas inicialmente que han sido las causantes de alterar los ritmos de ejecución y finalización de las obras proyectadas, debido a la importancia de estos desperfectos que han requerido: la impermeabilización total de la cubierta; el arreglo de los tableros inferiores del tejado de madera; solucionar los problemas de los desbordantes de las piscinas y la zona del pasillo; sustitución de todas las rejillas perimetrales del desbordante; instalación de sondas de nivel y reparación del vaso de compensación con la impermeabilización del mismo; arreglo de tuberías de retorno y recirculación; arreglos de los sumideros de fondo; humedades en pasillo de acceso a la zona de gimnasio; sustitución y arreglo de los falsos techos en duchas anti corrosión; sustitución y arreglo de duchas y grifos con sistemas anti legionela; puesta en funcionamiento del sistema contra incendios, detectores, emergencias y bies; arreglo del intercambiador de calor en piscina; acometida del grifo de la silla de minusválidos; sujeción de conductos de aire con varillas oxidadas; sustitución de conducciones en sala de calderas con tuberías y accesorios corroídos; reparación en colector de ida y vuelta con redundancia en calderas; etc.







Trabajos contemplados inicialmente



Los trabajos iniciales contemplaban un programa de mejora energética para favorecer la eficiencia de las instalaciones y ahorros en consumos a través de energía solar térmica para el calentamiento de la piscina y vestuarios y la instalación de una central fotovoltaica que permitirá el autoconsumo de la instalación. También se ha llevado a cabo una reforma integral del sistema de ventilación con la incorporación de sistemas de deshumectación del aire para mejorar la calidad del mismo, con un sistema de recirculación de aire Free Cooling.



También se han arreglado desperfectos notificados en diferentes espacios, tanto interiores como exteriores, así como en la cubierta y sótano, que han sido arreglados, contemplando la reparación de pérdidas de agua en los vasos de las piscinas, la rehabilitación de ventanales, muros y fachadas, etc.



Las actuaciones también incluyen puntos de recarga de vehículos eléctricos y la instalación de un grupo contra incendios.



Según fuentes municipales “afortunadamente los trabajos ya están próximos a su fin y en un mes aproximadamente podremos reabrir la instalación, en lo que se convertirá en un espacio más sostenible, equilibrado y saludable, adaptado a los nuevos tiempos, que permitirá ofrecer un servicio mejorado, eficiente y renovado a los usuarios”.