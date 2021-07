Capital Misa en honor a Nuestra Señora del Carmen en Pescadería sábado 17 de julio de 2021 , 20:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha acompañado a la Hermandad de la Virgen del Carmen en esta fecha tan especial para las familias de pescadores o con cualquier vínculo al mar de este barrio de la ciudad





El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco ha asistido esta viernes, a la tradicional misa en Honor a la Virgen del Carmen que se ha celebrado, con todas las medidas de seguridad, en la Iglesia de San Roque, en el barrio de Pescadería. Al acto ha acudido también el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, que, junto al primer edil, ha acompañado a los vecinos, feligreses y miembros de la Hermandad de la Virgen del Carmen en este día tan especial para el barrio.



Junto a Fernández-Pacheco, han asistido también al acto religioso, entre otras personalidades, el Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen del Carmen, Gabriel Ferre; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez; el comandante Naval de Almería, Víctor M. Garay; el general de la Legión, Melchor Jesús Marín Elvira; y el inspector de la Policía Local de Almería, Carmelo Padilla, entre otras autoridades civiles y militares.



La misa, cooficiada por los párrocos Roberto Rodríguez Espinosa, Eduardo Fernández-Moscoso y Julio Ruiz de Zárate, ha concluido con la salve marinera. La tradicional procesión marítimo-terreste tendrá que esperar un año más. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

