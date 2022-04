Almería MITECO publica la resolución de emergencia para las playas afectadas por el temporal martes 12 de abril de 2022 , 14:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La orden declara obras de emergencia la reparación de los daños causados por el temporal marítimo, de viento y de lluvias registrado a comienzos de abril La Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha publicado hoy la resolución por la que se declaran obras de emergencia la reparación de los daños causados por el temporal marítimo, de viento y de lluvias registrado durante los últimos días de marzo y primeros de abril en la provincia de Almería. La provincia recibirá 1,6 millones de euros para la reposición de arena en las playas afectadas. La resolución afecta también a las provincias de Granada, Málaga, Cádiz, Valencia y Alicante, a la comunidad autónoma de Murcia y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La citada resolución alude al artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que establece que cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente administrativo, puede contratar libremente sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presenta ley. En este sentido, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente argumenta que “la especial intensidad de la borrasca acaecida en el mes de marzo y principios del mes de abril de 2022, con vientos fuertes, elevadas precipitaciones y temporales marítimos, ha provocado diversos daños en la costa en general y, en particular, en varios puntos del dominio público marítimo-terrestre en los que se hace preciso intervenir sin demora”. En la provincia, el temporal –de una virulencia sin precedentes en esta época del año- provocó la erosión y pérdida de arena en diversas playas de Almería capital, Níjar, Carboneras, Mojácar, Vera, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Vera, Pulpí, Roquetas de Mar, El Ejido y Adra, donde, en algunos casos, se registraron también daños en paseos marítimos, chiringuitos y en el mobiliario urbano. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente argumenta, además, que la pérdida de arena producida pone en peligro la estabilidad, el uso y disfrute de las playas, incluso frente a temporales de menor intensidad que los sufridos en este periodo. La valoración aproximada del coste de reparación en la provincia de Almería asciende a 1.600.000 euros. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

