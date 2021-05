Almería Mitma abre al tráfico la carretera N-340A en El Cañarete jueves 20 de mayo de 2021 , 17:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Tras la finalización de las obras de protección contra desprendimientos, en las que se han invertido 2,57 millones de euros





El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha finalizado las obras de reparación del desprendimiento del p.k. 432+500 de la N-340A, en El Cañarete, permitiendo la apertura de la vía entre Aguadulce y Almería. El importe de la actuación asciende a 2,57 millones de euros.



En el pasado mes de septiembre se produjo un desprendimiento de rocas. Debido al peligro de que se produjesen nuevos desprendimientos fue necesario cerrar la carretera al tráfico, y la comunicación entre Aguadulce y Almería se ha realizado a través de la Autovía del Mediterráneo, A-7.



El tramo objeto de la actuación tiene una longitud de 180 metros, con una altura de talud superior a los 70 metros.



Se han realizado las actuaciones de reparación, muy condicionadas por la dificultad técnica de su ejecución y por la climatología, especialmente el viento, y que han consistido en:



· Saneo de la superficie y sustitución de la malla de triple torsión.



· Colocación de red de cable anclada mediante bulones activos y pasivos, de 9 y 12 metros de longitud.



· Instalación de pantallas dinámicas y cortinas de guiado en zonas localizadas de caída de rocas.



Además, se ha llevado a cabo un estudio general del macizo rocoso entre Aguadulce y Almería, para identificar las zonas con mayor riesgo de posibles desprendimientos y que sirva de base para definir las actuaciones preventivas sobre las mismas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.