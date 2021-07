Opinión Moreno Bonilla suspende Juan Carlos Pérez Navas Más artículos de este autor Por jueves 08 de julio de 2021 , 11:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Son días de evaluar las políticas generales que los distintos gobiernos han ejecutado en estos últimos meses, tal y como ha sucedido en el debate de la pasada semana en el Congreso de los Diputados y este miércoles y jueves en el Parlamento de Andalucía, donde el examinado es Moreno Bonilla y su gobierno ausente.



De la evaluación del presidente andaluz ya se apunta que cabe esperar más de lo mismo y así lo viene reclamando y anunciando el PP, que quiere un debate a su medida y donde la bronca y la confrontación con el Gobierno de España sea el hilo conductor para desviar la atención de la inoperancia del Gobierno andaluz.



Desde el inicio de la legislatura andaluza, las tres derechas andaluzas han utilizado el Parlamento para hacer oposición al Gobierno de la nación, aparcando las necesidades de los andaluces para otro momento. Sin embargo, los socialistas siempre hemos defendido que el Parlamento autonómico ha de ser el lugar en el que se aborden las preocupaciones y problemas de los andaluces y andaluzas desde el diálogo, el acuerdo y el consenso.



Así, se hace imprescindible que todos los grupos representados en la Cámara andaluza se centren en los errores que día a día sigue cometiendo el gobierno andaluz en todo lo referente a la evolución de la pandemia, que presenta de nuevo una tasa de contagio disparada sin que se haya realizado el necesario refuerzo de la atención primaria que, en su conjunto, reclama la sociedad andaluza de manera urgente.



Todo esto está ocurriendo, además, en un momento clave para el sector turístico, uno de los pilares más potentes de nuestra economía. A pesar de ello, el Gobierno andaluz no ha planteado ni medidas en el ámbito sanitario ni tampoco en aquellas materias que ayuden a impulsar la recuperación económica en nuestra comunidad.



Se podría decir, por lo tanto, que estos seis meses que se evalúan en el Parlamento andaluz solo van a servir para demostrar, una vez más, que PP y Ciudadanos no han aprovechado este curso político para nada bueno, puesto que han dejado tirados a los comerciantes, hosteleros, pymes, autónomos, profesionales sanitarios, colectivos vulnerables y un sinfín de andaluces y andaluzas que, a estas alturas, suspenden de manera clara y rotunda a Moreno Bonilla. Juan Carlos Pérez Navas PSOE