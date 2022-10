Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Ampliar Moreno recibe en San Telmo a David Bisbal de cara a su concierto aniversario facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Moreno lo califica de jemplo de talento andaluz que lleva la Marca Andalucía por todo el mundo



El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha recibido hoy en el Palacio de San Telmo al cantante almeriense, David Bisbal, que cumple veinte años de carrera en el mundo de la música y para celebrarlo dará, el próximo 19 de noviembre, un concierto/homenaje en el estadio de los Juegos Mediterráneos en Almería. Moreno ha destacado su labor, profesionalidad, entrega, sacrificio, capacidad y liderazgo que, según ha dicho, "contribuyen de forma decisiva a reforzar la Marca Andalucía tanto a nivel nacional como internacionalmente". David Bisbal cuenta con una dilatada e importante carrera profesional y desde hace años es uno de los mejores exponentes y ejemplos del talento andaluz. Así, lo demuestran los numerosos reconocimientos que ha tenido a lo largo de su trayectoria, entre los que se encuentra la Medalla de Andalucía que recibió en el año 2006, tres Grammy Latinos, tres Billboard Latinos, tres World Music Awards y dos Premios Ondas, que se acumulan a los más de 80 galardones nacionales e internacionales que acumula. Además, este cantante y compositor andaluz es Embajador de Almería, designado por la Diputación provincial, y ha colaborado en campañas y eventos turísticos representando a esta provincia. Una de ellas es la de la marca agroalimentaria 'Sabores de Almería', un distintivo de calidad que aglutina a establecimientos de restauración, comercios, productos agroalimentarios y pesqueros de esta provincia, a la que ha conseguido llevar a lo más alto en el mundo de la música. Por su parte, David Bisbal ha agradecido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que lo haya recibido en el día de hoy y más aún en una fecha tan simbólica e importante para él cuando se cumplen veinte años de su carrera musical. Así, ha indicado que se siente muy orgulloso de ser andaluz y de haber podido llevar a esta tierra durante todos estos años en su corazón a través de todo el mundo, ante lo que ha señalado que espera haber podido ser un buen representante de Andalucía en todos los rincones que ha visitado y en lo que ha actuado. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

