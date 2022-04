Sucesos Ampliar Muere en unas maniobras en Viator un legionario martes 26 de abril de 2022 , 13:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Durante la madrugada del 25 al 26 de abril, el caballero legionario Jordi Oñoro Tomé perteneciente al Grupo de Caballería Ligero Acorazado Reyes Católicos II de La Legión con base en Ronda, ha perdido la vida en un accidente con un Vehículo de Exploración de Caballería (VEC), mientras se encontraba realizando unas maniobras con su unidad en el Campo de Tiro y Maniobras Álvarez de Sotomayor de Viator (Almería).



El C.L. Oñoro, con pareja, sin hijos, 30 años de edad y natural de Pinofranqueado (Cáceres), ingresó en el Ejército en noviembre del 2019, en el Centro de Formación Nº1 (Cáceres) y llevaba destinado en el Grupo de Caballería desde mayo de 2020.

