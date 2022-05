Opinión Municipalismo Inés Plaza Más artículos de este autor Por jueves 26 de mayo de 2022 , 12:48h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Mi buen amigo Paco, exalcalde de Albanchez, dice que no hay pueblos grandes ni pequeños sino “pueblos dignos”. Tiene toda la razón, pero para que en un pueblo se pueda vivir dignamente tiene que contar con todos los medios e infaestructuras suficientes para ello y eso es algo que los socialistas tenemos claro y lo demostramos cuando gobernamos. Ejemplo de ello es la gestión que realiza el Gobierno de Pedro Sánchez que cumple y que está devolviendo la dignidad a las personas, trabajando por una sociedad respetuosa y cohesionada. El Ejecutivo nacional ha puesto en marcha una ley para garantizar que las pensiones suban de forma automática con el IPC y que, por tanto, los pensionistas recuperen el derecho al mantenimiento del poder adquisitivo. Otras medidas impulsadas por el Gobierno progresista han sido la subida del Salario Mínimo Interprofesional y la creación del Ingreso Mínimo Vital o la reforma laboral que recupera y mejora los derechos de las personas trabajadoras. Además, el Gobierno de España, está haciendo importantes esfuerzos para que salgamos todos y todas reforzados y juntos de esta crisis económica global provocada por la pandemia y por la invasión de Ucrania. En este sentido quiero poner en valor las ayudas al sector primario con motivo del incremento de costes provocados por el aumento del precio de la electricidad, los piensos de alimentación animal y los combustibles. También tienen firma socialista la rebaja fiscal de un 20% del IRPF para el sector agrícola y la Ley de la Cadena Alimentaria. Pero el Gobierno de España se encuentra solo en su apuesta por el crecimiento de los municipios porque en Andalucía, Moreno Bonilla, se olvida de ellos. En materia agrícola, no ha puesto en marcha la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, una norma que dejó preparada el anterior Gobierno socialista en la Junta de Andalucía, pero que el Partido Popular no ha sido capaz de continuar en los cerca de cuatro años en los que ha gobernado esta comunidad. Esta normativa es muy necesaria, porque entre sus objetivos estaban el de dar un mayor protagonismo a mujeres y jóvenes, desarrollar las zonas rurales y dinamizar el mercado de tierras. El PSOE de Andalucía refuerza, sin embargo, su compromiso con el campo y la pesca como sectores troncales estratégicos para la economía y la cohesión social de la comunidad y apuesta por avanzar de la mano de los productores para generar riqueza y empleo, vertebrar el medio rural, mejorar su sostenibilidad y alejar la amenaza de la despoblación. Cuando nuestro candidato, Juan Espadas, llegue al Gobierno de Andalucía impulsará un programa de incentivos y ayudas al sector dotado con más de 1.500 millones de euros destinado a la innovación agraria, la calidad y la seguridad de la producción final y la trazabilidad, incluida la huella de carbono, la huella hídrica y la social. Por otro lado, queremos destacar la importancia que tiene la caza para Andalucía y queremos reforzar las buenas relaciones que han existido siempre con los cazadores y el PSOE. Además queremos seguir danto seguridad jurídica a las personas que practican esta actividad que, además, forma parte de nuestra cultura. Los socialistas hemos estado en el Gobierno andaluz cerca de cuatro décadas y siempre hemos apoyado la caza (como actividad social que debe mantenerse y fomentarse a través de una gestión cinegética adecuada y que gestionada de manera ordenada garantice la defensa de nuestro patrimonio natural así como el fomento de los recursos renovables de la caza) y a los cazadores, especialmente a aquellos que tienen esta actividad como un hobby y que representan a la clase trabajadora de nuestros pueblos. Siempre hemos procurado la armonía entre aquellas personas que practican la caza y los que no la practican, y cuando volvamos al gobierno de la Junta de Andalucía, lo seguiremos haciendo. Tampoco hemos cerrado ningún colegio ni lo vamos a hacer, cosa de la que no puede presumir el PP de Moreno Bonilla que ha cerrado 2.000 líneas educativas públicas en tres años de gobierno. Con Juan Espadas no habrá pueblos grandes ni pequeños, existirán pueblos dignos. Inés Plaza Concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería 2 artículos @inesplazapsoe Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)