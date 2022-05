PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Sociedad ¿Sueñas con recuperar a tu ex con amarres de amor? 10 reglas básicas Escucha la noticia Los seres humanos alimentamos el alma a través de los sentimientos, por ello si estás sufriendo por amor es probable que estés buscando una posible solución a tus problemas. Luchar por recuperar a tu ex con los amarres de amor puede ser un sueño, que con la ayuda adecuada se podría llegar a hacer realidad. Para que el camino no sea tan cuesta arriba, el equipo de Alicia Collado vidente podría ayudarte a intentar volver con tu ex gracias a los mejores hechizos de amor de la historia. ¿Estás preparada para conocer una guía útil para luchar por tus sueños? Si quieres recuperar a tu ex, Alicia Collado te desvela los pasos a seguir: ¡Persigue tus sueños y no pierdas el tiempo! Si quieres luchar por recuperar a tu ex, el equipo de Alicia Collado, según últimas noticias, te desvela los pasos a seguir para que con ellos pudieras llegar a reencontrarte de nuevo con el amor de tu vida. Es importante que sepas reconocer ciertas cuestiones personales antes de iniciarte en la aventura de trabajar por reconquistar el amor, pero también lo es que confíes en profesionales esotéricos de verdad, si lo que deseas es intentar volver con tu ex con la ayuda de los amarres de amor. Ten en cuenta que te podrás encontrar muchos anuncios en internet de videntes que dicen que pueden unir parejas en tan solo 24 horas, e incluso garantizan resultados al 100%. Mucho cuidado con este tipo de anuncios, porque para Alicia Collado es una estafa muy común que se da en el sector esotérico. Ahora sí, Alicia Collado te desvela los pasos a seguir para que luchar por recuperar a tu ex sea un poco más sencillo. Volver con tu ex no es sencillo, analiza tu situación Desde el equipo de Alicia Collado aconsejan que, si deseas volver con tu ex, tienes primero que analizar la situación y encontrar los motivos que os llevaron a estar en esta tesitura. Cuando una pareja sufre un alejamiento, normalmente existen motivos a tener en cuenta por parte de ambas personas, echar la culpa de todo a la parte contraria no es el camino a seguir. Según los expertos, hacer autocrítica siempre será beneficioso para tu persona, puesto que a veces se nos olvida pararnos a pensar durante unos minutos qué es lo que está pasando y qué implicación tengo yo en ello. ¡No te agobies! Los profesionales saben que esto cuesta un poco, pero si confías en ellos podrías llegar a conocerte incluso mucho más a ti misma. Para intentar recuperar a tu ex con hechizos de amor deben existir sentimientos Ahora que ya has hecho ese ejercicio interior para saber qué podría ser lo que os ha llevado a estar en esa situación, y si quieres intentar recuperar a tu ex con los hechizos de amor, debes saber que para ello deben existir sentimientos entre ambas personas, ya que sin ellos no se podría iniciar un ritual profesional de estas características. El equipo de videntes de Alicia Collado habla claro sobre ello, y afirman que ellas no cogen todos los casos que les llegan, ya que, si las cartas esotéricas no marcan la existencia de sentimientos entre ambas personas, los rituales de amor no se podrían llevar a cabo. Sin duda esto es una parte muy valorada por quienes confían en la videncia, puesto que no hay muchos servicios expertos en amarres de amor que sean tan sinceros y honestos. Si quieres volver con tu ex, Alicia Collado aconseja el contacto cero Tanto si estás con un conjuro de amor como si no lo estás, si quieres volver con tu ex, Alicia Collado aconseja el contacto cero. Una técnica muy conocida por los expertos, y que recomiendan sin parar. ¿A qué se debe? Pues el principal motivo es que, está comprobado que cuando una persona hace como que no le importa la otra, esta última se empieza a preguntar los motivos, a interesarse más por la persona que ya no se preocupa por ella, y podría llegar a ser una táctica infalible para que dé el primer paso de ponerse en contacto de nuevo contigo. Recuperar a tu ex también significa aprender a quererte más Otro paso importante a seguir según el equipo de videntes de Alicia Collado, es que luchar por recuperar a tu ex también significa aprender a quererte más. Trabajar sobre la autoestima, y nuestra parte más espiritual es esencial para todo, pero en cuestiones de sentimientos lo es aún más. Por suerte, si te pones en manos expertas en amarres de amor, como lo es el equipo de Alicia Collado te brindarán la ayuda necesaria a través de consejos con los que podrías empezar a quererte más a ti misma. Y es que, si no te quieres tú, no podrás querer de verdad a otra persona. Volver con tu ex: Recupera tu esencia personal Es algo que está demostrado, cuando una pareja se consolida y es estable en el tiempo, en muchas ocasiones las personas dejan de cuidarse, y no nos referimos solo a la parte interior, sino a la parte física de las personas. Para luchar por volver con tu ex sería una muy buena idea recuperar tu esencia personal, esa que siempre te ha caracterizado y que has podido ir perdiendo por culpa de las circunstancias. Recupera la actividad física, aliméntate de manera saludable, mima tu cuerpo y tu alma, haz meditación, dedícate unos minutos al día… solo son algunos ejemplos con los que podrías mejorar mucho tu esencia personal y recuperar ese “yo” que tanto te gusta. Si ansias recuperar a tu ex, no olvides demostrar tu independencia Seguro que sabes que eres una persona fuerte, valiente, con las ideas claras, y puede que debido a las malas experiencias esa parte de ti esté dormida. No te preocupes, porque si decides recurrir a los amarres de amor para tratar de recuperar a tu ex, las energías que podrías llegar a recibir serían muy buenas para intentar recuperar esas cualidades, que sin duda representan la independencia de las personas. Demuestra que puedes caminar sin esa persona al lado, a pesar de que te mueres de ganas de compartir todo con ella. Es una forma de demostrar que eres libre y que puedes hacer lo que quieras y deseas. Esto podría hacer que esa persona se fijara de nuevo en ti, porque para ser sinceros a la gran mayoría de las personas nos atraen esas personas que son seguras de sí mismas, con las ideas claras y autosuficientes. Alicia Collado aconseja, para volver con tu ex, que den siempre el primer paso Otro paso a seguir según el equipo experto de videntes de Alicia Collado, es que, para volver con tu ex, es importante que esperes a que esa persona dé el primer paso. Los profesionales saben que a veces es muy difícil, pero no olvides que, si atosigas o agobias a esa persona con llamadas, mensajes, o incluso yendo a buscarle en persona acabarás por dejar de llamar su atención, pues te podría ver más como un problema que como un beneficio. Recuerda que, si quieres recuperar a tu ex debes comportarte como un “cazador”, esperar a que la persona caiga en tus redes sin ni siquiera levantar sospechas de que estás luchando para ello. Luchar para volver con tu ex requiere paciencia y buena actitud Desde el equipo de Alicia Collado aconsejan que para luchar por volver con tu ex con los amarres de amor tienes que tener paciencia y buena actitud. Sin embargo, esto se podría aplicar a todas las situaciones de nuestra vida, ya que la paciencia representa la fortaleza de esperar con tranquilidad los frutos del trabajo, y la buena actitud representa la disposición positiva frente a los problemas que nos arrastran inevitablemente. Saber manejar las situaciones con serenidad es crucial para todos los aspectos de la vida, pero aún más para los que tienen que ver con el amor y los sentimientos. Para recuperar a tu ex debes dejar el pasado atrás y mirar al futuro con optimismo Si hay una cosa importante para intentar recuperar a tu ex, esa es la de dejar el pasado atrás, saber perdonar es tan importante como el mismo sentimiento del amor, y mirar al futuro con optimismo. Hay veces que las personas decimos que las cosas se curan con el tiempo, pero si realmente no hacemos nada con ese tiempo, estaremos siempre en el mismo lugar. Por todo ello, el equipo de Alicia Collado a través de sus opiniones y consejos intentará que si tú quieres aproveches el tiempo, y luches por lo que de verdad te hace feliz. Para intentar volver con tu ex con amarres de amor debes confiar en profesionales El último paso de esta guía que nos ofrecen desde Alicia Collado no es menos importante. Para intentar volver con tu ex con amarres de amor debes confiar en profesionales esotéricos que tengan mucha experiencia en el sector. No cualquiera sabe hacer los hechizos de amor más poderosos y por eso debes asegurarte de que las personas en las que confías son verdaderos expertos en la materia. Alicia Collado te ayudará a recuperar a tu ex, si contactas con el equipo líder en amarres de amor ¿Quieres intentar recuperar a tu ex? Alicia Collado te ayudará en el intento de volver con tu ex si así lo deseas. Con sus amarres de amor, conocidos por todo el mundo, podrías llegar a alcanzar la gloria de tu felicidad. No dejes pasar esta oportunidad y contacta ya con el equipo líder en videncia a través de su página web, www.videntealiciacollado.com. Valora esta noticia 5 ( 1 votos)

