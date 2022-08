Provincia ‘Musimundo Enix Festival’ se incorpora al calendario cultural de la provincia jueves 04 de agosto de 2022 , 18:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Diputación y Ayuntamiento presentan la I edición de un Festival que llenará de músicas del mundo la Plaza de la Constitución gracias a Carmen Muyor y Quique Peña y a la formación ‘Nuevos Aires’ Enix se convertirá el próximo sábado 13 de Agosto en la capital provincial de las Músicas del Mundo. El ‘Musimundo Enix Festival’, que se incorpora al calendario cultural de la provincia con el objetivo de perpetuarse, ha presentado su primera edición en el Patio del Mandarino del Área de Cultura y Cine de Diputación.

Esta iniciativa cultural llenará de música y ritmo la Plaza de la Constitución a partir de las 21.00 horas gracias a Carmen Muyor y Quique Peña, así como la formación Nuevos Aires, que han participado en la presentación junto al diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, y el alcalde de Enix –y diputado provincial-.

Manuel Guzmán se ha mostrado orgulloso de que un municipio que es un referente del turismo de interior y gastronómico, apueste por la cultura para engrandecer su oferta turística, lúdica y cultural. “Un festival que nace con la vocación de ir creciendo y de que convertirse en un imprescindible del calendario provincial con un cartel con músicos y artistas 100% almerienses”, ha detallado.

El alcalde de Enix ha explicado que este proyecto empezó a construirse hace un año: “Surgió como una idea y con empuje, ganas y colaboración institucional va a ser el primer festival que organizamos en Enix. Agradecer a Nuevos Aires y a Carmen y Quique por sumarse a esta primera dición, que estamos seguros que se va a consolidar en el tiempo.

Izquierdo ha asegurado que “Enix es un municipio muy conocido por el turismo activo, gastronómico e interior y ahora apostamos por el aspecto lúdico y cultural. Estamos convencidos de que saldrá bien y que cada año irá creciendo en artistas e incluso días”, ha asegurado.

Carmen Muyor ha explicado que “estamos encantados” de llevar en la primera edición de ‘Musimundo’ nuestro barco hasta Enix para “llevar de viaje musical por el recuerdo y hacia otras orillas de latinoamérica a los asistentes”. Asimismo, ha agradecido que hayan contado con ellos para el inicio de este Festival.

José María Díaz, de Nuevos Aires, ha agradecido la apuesta decidida y constante de Diputación y del Ayuntamiento por un género como las músicas del mundo que cada vez tienen más público: “Nadie mejor que Carmen y Quique como exponentes de ese gusto por las músicas del mundo y una excelencia técnica y artística que les está llevando por toda España y otros países”.

Díaz ha asegurado que "el éxito de esta iniciativa es que el sábado 13 la Plaza de la Constitución se llene de gente, porque no todo el mundo se tiene un espectáculo de tal calidad a coste cero en un enclave tan privilegiado con buen clima y excelente gastronomía".

