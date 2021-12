Capital Nace en Almería OWApp, una app de entrenamiento físico para embarazadas jueves 16 de diciembre de 2021 , 19:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Economía asiste a la presentación de OWApp, empresa de entrenamiento para embarazadas que se ha desarrollado en esta aceleradora fruto de la colaboración entre Ayuntamiento, Junta y Telefónica El concejal delegado del Área de Economía y Hacienda, Juan José Alonso, se ha mostrado orgulloso de la capacidad que tiene Almería de retener el talento de sus jóvenes gracias a programas como ‘El Cable’, una aceleradora de empresas fruto de la colaboración entre Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía y Telefónica. Y así lo ha apuntado en la presentación de OWApp, una aplicación con un programa completo de entrenamiento físico para embarazadas liderado por la almeriense Lidia Romero. Acompañado por el delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Almería de la Junta de Andalucía, Emilio Ortiz; la directora del Hub El Cable de Andalucía Open Future, Diana Melero, y la doctora en Biomedicina, Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y CEO de OWApp, Lidia Romero, el concejal ha subrayado la “apuesta clara que El Cable realiza de cara a la internacionalización y la digitalización” de las empresas que concurren a las diferentes convocatorias del programa de aceleración de Andalucía Open Future. De hecho, OWApp es la tercera de las cinco empresas que comenzaron su formación y tutorización en ‘El Cable’ al hilo de la última convocatoria realizada en el mes de marzo. Y ya son medio centenar las que han salido al mercado desde la puesta en marcha de este ambicioso programa de aceleración de empresas, buena parte de ellas lideradas por mujeres, ha indicado el concejal. Próxima convocatoria en enero Alonso ha aprovechado la presentación de esta empresa, que cuenta con 20.000 seguidores en Instagram, para lanzar un mensaje a todos aquellos almerienses que tengan la inquietud de desarrollar una idea con base tecnológica. A ellos ha animado a presentarse a la próxima convocatoria de ‘El Cable’ que tendrá lugar en enero próximo y permitirá a los emprendedores acceder a una formación y a la posibilidad real de desarrollar su idea de negocio tutelados por los profesionales de Andalucía Open Future. “Estamos orgullosos de incentivar el emprendimiento, de ayudar a consolidar ideas de negocio y a crear empleo que es, en definitiva, la riqueza de una tierra como la de Almería”, ha dicho el concejal. El delegado de Empleo, por su parte, ha ensalzado la labor de emprendimiento e innovación en la provincia, así como el trabajo de investigación y desarrollo de todo el equipo de OWA para la realización de la aplicación, ha indicado Emilio Ortiz. Qué es OWApp OWApp es la app de las mamás que entrenan y es ya una realidad dado que sea ha posicionado como una de las marcas referentes en entrenamiento y cuidado en el embarazo a nivel nacional e internacional. Uno de los objetivos de OWApp es facilitar el entrenamiento de una forma segura y efectiva a las mujeres embarazadas. “Durante esta etapa puedes seguir siendo tú misma, sin renunciar a tus metas, a tus aspiraciones; creemos en la maternidad empoderada, en la que el papel de mujer y madre cuentan con la misma importancia”, ha asegurado Lidia Romero, creadora de esta plataforma. “Han sido meses de mucho trabajo, investigación y pruebas. Queríamos un producto diferenciador, con un valor técnico muy alto y creo que con OWApp hemos dado un gran paso”, ha asegurado. Andalucía Open Future ‘Andalucía Open Future’ es una iniciativa de apoyo al emprendimiento basado en la innovación impulsada por Junta de Andalucía y Telefónica en virtud del convenio suscrito en 2014 entre la presidenta del Gobierno andaluz y el presidente de Telefónica. El objetivo es que este programa se convierta en una oportunidad de acelerar de manera significativa la creación de empleo y el desarrollo económico en la comunidad, fomentando la creación de un mejor entorno para que las empresas de base innovadora puedan nacer, crecer y desarrollarse en condiciones óptimas. Para ello, la iniciativa cuenta con cuatro centros de ‘crowdworking’ ubicados en Sevilla (El Cubo), Málaga (La Farola), Almería (El Cable) y Córdoba (El Patio). Para la apertura y dinamización de los centros de Málaga, Almería y Córdoba, Junta de Andalucía y Telefónica cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento de Almería y el Ayuntamiento de Córdoba. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

