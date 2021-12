Capital El alcalde reconoce a la Policía Local con la Medalla de Oro al Mérito Profesional jueves 16 de diciembre de 2021 , 18:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco ha hecho entrega de este reconocimiento a toda la plantilla por su “extraordinario comportamiento durante la pandemia” en los actos en honor a su patrón, San Esteban El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha hecho entrega este jueves, en el marco de los actos en honor a San Esteban, de la Medalla Profesional en categoría Oro, a toda la plantilla del Cuerpo por su “extraordinario comportamiento demostrado durante los momentos más duros de la pandemia”. Un agradecimiento “histórico y más que merecido”. “La pandemia nos ha empujado a todos a un escenario de máxima exigencia, en el que los almerienses hemos podido contar siempre con la protección de nuestra Policía Local, que ha sido en todo momento ejemplo de dedicación y sacrificio, asumiendo de buen grado las responsabilidad y riesgos que conlleva siempre una alerta sanitaria de este tipo”, ha resaltado el primer edil. Acompañado por el superintendente jefe de la Policía Local, Jorge Quesada; la concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca; la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez; y el subdelegado del Gobierno accidental, Juan Ramón Fernández, entre otras autoridades civiles y militares, el alcalde ha destacado “el agradecimiento, la identificación y el aprecio” que Almería y los almerienses sienten por su Policía Local, “de la que estamos tremendamente orgullosos”. Distinciones Como es tradición, en el acto, organizado en la Jefatura de la Policía Local de Almería, se ha recordado a los policías fallecidos y se ha reconocido, con distinciones y medallas a los agentes jubilados y a los que reciben el reconocimiento al mérito, sacrificio profesional y servicios destacados. En esta ocasión, la Policía Local de Almería ha entregado seis distinciones a personas y entidades externas por su profesionalidad, dedicación, experiencia colaboración” con el Cuerpo. Se trata del presidente del hasta hace unos meses General de la Brigada de La Legión Alfonso XIII, Marcos Llago; el comisario jefe provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Marcos Llago; el teniente coronel de la Guardia Civil, Manuel Ruiz Jiménez; el médico traumatólogo Juan Carlos Ramos Salgado; el jefe de Vigilancia Aduanera, Manuel Portero Castaño; y el coordinador de rendimiento de FFCC-Aqualia en Almería, José María Liñán Martínez. En el acto también se ha homenajeado a los nueve policías jubilados este año y se han entregado cuatro medallas al Mérito Profesional en su categoría de Plata y 34 felicitaciones de la Junta de Gobierno Local. Por su parte, el jefe de la Policía Local de Almería, Jorge Quesada, ha puesto en valor “el ingente esfuerzo de los agentes” durante el peor momento de la pandemia en los que “cumplisteis con creces”. Es por ello que se ha mostrado agradecido y orgulloso de recibir, en nombre de toda la plantilla, la Medalla al Mérito Profesional en la categoría Oro de manos del alcalde. Asimismo, ha querido mostrar su agradecimiento de corazón “a todas esas personas y empresas que nos prestaron su apoyo para que nunca nos faltara de nada en los meses más duros”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

