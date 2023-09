Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Nace la Copa Diputación FABAlmería para potenciar a los clubes de baloncesto jueves 14 de septiembre de 2023 , 18:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Copa Diputación FABAlmería echa a andar a partir de este fin de semana con el objetivo de ofrecer un atractivo formato competitivo a los clubes de máxima categoría de la provincia y como una cita de calidad para seguir fomentando la afición a este deporte entre la población almeriense. Las final four de las competiciones se disputarán en los pabellones de deportes de El Toyo y Huércal de Almería. De esta forma, la colaboración entre la Diputación de Almería, los ayuntamientos de Almería y Huércal de Almería, los clubes participantes y la Federación Andaluza de Baloncesto ha dado como resultado este evento competitivo para el periodo previo al inicio de las competiciones de liga que permita participar a los equipos provinciales, tanto femeninos cómo masculinos, que militan en Categoría Absoluta Autonómica (Federación Andaluza de Baloncesto) y Nacional (Federación Española de Baloncesto). Actualmente en categoría senior femenina hay cuatro equipos en Liga Autonómica N1, el CB Almería, La Mojonera, el Roquetas de Mar y el Toyo. Por su parte, en categoría senior masculino hay un equipo en la liga nacional EBA, Murgi El Ejido, y cinco equipos en Liga Autonómica N1, el CB Almería, Huércal de Almería, el Roquetas de Mar, El Toyo, y el Adra CB. El vicepresidente y diputado de Deportes, José Antonio García, ha puesto de relieve que "arranca la primera edición de la Copa Diputación de Baloncesto, una competición con los principales clubes de la provincia de este deporte y que va a servir como pretemporada al inicio del curso liguero que empieza en octubre". "Es un formato muy atractivo que contará con una final four", ha dicho. El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, ha felicitado a la Diputación y los clubes por la puesta en marcha de esta competición que, como ha señalado, "difunde las virtudes de uno de los deportes más arraigados en nuestra tierra y en el que contamos con excelentes representantes tanto en femenino como en masculino". "Animo a todos los aficionados a que disfruten de los partidos en la que será una fiesta de este deporte en la provincia", ha indicado. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Huércal de Almería, Jesús Pomedio, ha mostrado el "orgullo de nuestro municipio por acoger una competición de estas características y que eso ayuda a que el baloncesto siga creciendo en nuestra localidad de la mano de nuestro club". "Es todo un acierto y va a ser un éxito", ha afirmado. El delegado provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto, José Cara ha destacado que por primera vez "en Almería se va a disputar este título provincial". "Agradecemos a Diputación que la haya incluido en su línea de subvenciones de eventos y por fin vamos a tener este torneo de pretemporada que equivale como preparación para el inicio de las Ligas Federadas", ha manifestado. La competición constará de dos fases, una primera Fase que se realizará bajo sorteo a partido único, y una segunda fase en que se jugará en formato Final Four, a la cual pasarán directamente los equipos que participen en categoría nacional. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

