Almería Ampliar Nación Andaluza denuncia la supresión del árabe en la Escuela de Idiomas de El Ejido sábado 17 de abril de 2021 , 18:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El pasado 26 de marzo el BOJA de la Junta de Andalucía recogía la decisión de la Consejería de Educación y Deporte que preside Javier Imbroda de eliminar el Departamento de Lengua Árabe de la Escuela Oficial de Idiomas de El Ejido. Ante esto, Nación Andaluza señala que "Esta desgraciada decisión, es otro paso más en el progresivo desmantelamiento de la educación pública en Andalucía, que los gobiernos de la Junta de Andalucía y el actual en concreto, están llevando a cabo desde hace años". Recuerda que "En poblaciones almerienses, como El Ejido, donde están asentadas una importante comunidad de habla árabe, es fundamental la enseñanza del árabe, porque ayuda a mejorar y a asentar las relaciones humanas, sociales, laborales, culturales y de todo tipo entre la población autóctona y la inmigrante. Pero está visto que a las instituciones, entre ellas la Junta de Andalucía, solo les interesa asegurar la ganancia económica de las multinacionales y la explotación de la clase obrera y por contra les importa un bledo las personas, la convivencia y el bienestar de las clases populares". "Desde Nación Andaluza compartimos, lo que decía Blas Infante de que las andaluzas y andaluces no somos europeos, somos euroafricanos y nuestra relación natural tiene que ser con los países del Mediterráneo, del norte y del sur y por tanto con los países del Magreb, donde además de lenguas autóctonas como el amazigh, el árabe es el principal vehículo comunicativo". Por último "no podemos obviar algo tan cierto y tan objetivo como que la lengua árabe es para nuestra tierra algo muy especial y que forma parte del patrimonio de Andalucía. Nuestros antepasados andalusíes escribieron buena parte de las obras culturales más importantes en ese idioma y nuestros monumentos más emblemáticos como la Mezquita, la Alhambra, la Alcazaba de Almería etc. fueron construidos por andaluces, no por extranjeros, y sus inscripciones están en esa lengua Y hoy en día el árabe está vivo en muchas palabras y términos de nuestro idioma y nuestra habla andaluza". Por todo ello la Asamblea de Nación Andaluza de Almería, "no puede nada más que denunciar este atropello y unirnos a las múltiples voces de profesores de árabe de Almería, de Andalucía y de todo el estado y de intelectuales y personas de la cultura, que exigen, que se dé marcha atrás y que se mantenga el Departamento de Árabe de El Ejido". Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 ) Noticias relacionadas Nación Andaluca denuncia el mal estado de la Torre Cárdenas que es BIC

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.