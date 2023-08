Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) No es español Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por sábado 26 de agosto de 2023 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La recién elegida presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, pronunció un discurso en el que se refirió al idioma común del Estado español como "castellano", cuando mencionó que podrían ser utilizados también el gallego, catalán y euskera en la Cámara en igualdad de condiciones a partir de ese momento (curioso es que el PSOE se había opuesto en la pasada legislatura a eso mismo... en fin). Algunos se pusieron las manos en la cabeza porque consideraban que se ponía a los cuatro idiomas al mismo nivel, que se negaba la preeminencia del español, y que era un gesto más para disolver la “unidad nacional”. Los que se alarman por estas cosas suelen autodenominarse constitucionalistas, pero no deben haber leído la Constitución, porque en la de 1978 pone claramente que el idioma oficial de España es el castellano (con el deber de conocerlo y el derecho a usarlo, no con la obligación de usarlo... hay que hacer lectura comprensiva), y a los otros se refiere como "idiomas españoles", en plural. Pero sigamos hacia atrás, y es que en la Constitución de la II República también se le llamaba castellano al idioma oficial cuando se le cita, pero es que incluso en 1900 los libros escolares (hasta ahí he podido encontrar rastro) hablaban del castellano, no del español, que como otros conceptos (el de Reconquista en vez de Conquista) son fruto del adoctrinamiento franquista que perdura hasta hoy. No menos esclarecedor, es que los libros de los escolares -al menos desde hace como mínimo siglo y medio, y con la excepción de la dictadura, son de “Lengua y literatura castellanas”, no española. También la RAE, hay que recordar que es la Real Academia Española, no de la Lengua Española ni Española de la Lengua. Y que antes, cuando los Reyes Católicos encargan al andaluz Nebrija hacer una gramática, lo hacen para crear -sí, crear, inventar, construir- el idioma castellano, no el español. Castilla tenía la religión verdadera y precisaba el idioma verdadero, y dejarse de algarabías, de alifatos, y de ladinos. El término "español" se ha extendido por varias razones. Una es que a los nacionalistas periféricos les suena bien, porque así es otro elemento más de España que rechazar, y a los nacionalistas españoles, les viene bien para mostrar su superioridad también en lo idiomático, lo que se convierte en una retroalimentación política perfecta, como casi siempre. Otra es que en América, lo que hablan es español, no castellano (en realidad es andaluz... pero esa es otra historia), puesto que igual que Castilla impuso su lengua a los territorios conquistados, allí fue España la que hizo lo propio. Que la mayoría de los hablantes de esta lengua sean hispanos, no españoles, es lo que ha impulsado definitivamente ese término en internet principalmente, así como la facilidad de identificar una bandera con un idioma a la hora de usarlo en cualquier elemento (lo sencillo es poner una bandera de España y por tanto deducir que es “español” la lengua que hay que elegir en un servicio o en que está escrito un libro o el audio de una película). Volviendo a la RAE, cuando ésta decide vincularse a las academias americanas es cuando deja de exhibirse como garante del castellano para hacerlo del español (no digo que antes no lo hiciese, sino que es cuando fuerza un cambio general en ese sentido). Pero lo cierto es que el castellano no es más que una de las lenguas romances que surgieron del latín vulgar en la Península Ibérica. Su origen se sitúa en el reino medieval de Castilla, donde se fue diferenciando de otras modalidades romances como el leonés, el aragonés o el navarro. Su expansión se debió a factores políticos, militares y religiosos, las tres cosas a un tiempo imbricadas. Por tanto, no hay nada de malo en llamar al castellano por su nombre. No es una falta de respeto ni una “amenaza a la cohesión nacional”. Es simplemente reconocer su historia desde el punto de vista científico y ajeno al adoctrinamiento político. El castellano el idioma oficial de España, siendo uno de los cuatro idiomas (al menos) que se hablan en ese mismo territorio, pero que por las razones mencionadas, alcanzó el estatus político actual. Del uso del resto de idiomas españoles en el Congreso de los Diputados hablaremos otro día. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1058 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes