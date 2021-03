Sucesos No está habiendo más robos en explotaciones agrícolas jueves 11 de marzo de 2021 , 17:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Subdelegación y Guardia Civil mantienen una reunión con Asaja sobre este asunto





El subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente Arias, acompañado por el coronel de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, Arturo Prieto Bozec y por el secretario general de la Subdelegación, Juan Ramón Fernández Imbernón, han mantenido este mediodía un encuentro en la Subdelegación con los responsables de la organización agraria Asaja en el que se ha analizado la situación de seguridad en el campo.



La reunión se ha celebrado a petición de la organización agraria, que había alertado de un posible aumento de robos en los entornos agrícolas en las últimas semanas. Asimismo, Asaja ha planteado dudas sobre las autorizaciones necesarias para las plantaciones de cáñamo industrial y los destinos legales de dichos cultivos.



Respecto al posible incremento de robos, el subdelegado, con los datos aportados por el coronel de la Guardia Civil, ha señalado que “del estudio de las cifras de denuncias por delitos cometidos en explotaciones agrarias, no se observa, en principio, un incremento respecto a los últimos seis meses, sin perjuicio de que actuaciones delictivas cercanas puedan crear una percepción de inseguridad en determinadas zonas”. Al respecto, el coronel ha subrayado, al igual que el propio presidente de Asaja, Antonio Navarro, la importante labor que continúan haciendo los equipos ROCA, en colaboración con los agricultores y sus asociaciones profesionales agrarias. También Vox había denunciado días antes ese aumento de robos, y pedido más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero sin aportar ni un dato sobre esa alarma.



Por último, los responsables de Asaja, además de agradecer la prontitud en la realización de esta reunión, han acordado seguir intensificando la colaboración con la Guardia Civil para erradicar los posibles delitos en el campo.

