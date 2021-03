Una imagen de Jesús Nazareno para el Jueves Santo de Huércal 2021

jueves 11 de marzo de 2021 , 17:51h

El cartel ha sido presentado en la Iglesia de Santa María y el Ayuntamiento de Huércal de Almería ha corrido con todos los gastos del mismo







El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha presentado este jueves el cartel de la Semana Santa 2021, una reedición del que iba a ser el año pasado, y que finalmente no se pudo presentar a causa de la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, y cuya puesta en escena ha tenido lugar en la Iglesia de Santa María del municipio huercalense.



El cartel ha sido presentado por el concejal de Turismo y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huércal de Almería, Manu Abad; el Hermano Mayor de la Cofradía de Nuestra Señora Virgen de los Dolores, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro, Antonio Hernández Asensio; así como por Jorge González, colaborador de la Parroquia de Santa María de Huércal de Almería y presentador del cartel.



El concejal de Turismo, Manu Abad, afirmaba estar “contento de que se pueda presentar el cartel” con una imagen “que es la del cartel que iba a ser de 2020, pero que justo cuando se iba a presentar, no pudimos hacerlo porque se decretó el estado de alarma en todo el país”.



La imagen se repite, por lo tanto, “para que la gente pueda disfrutarla, ya que el año pasado no se pudo”. “Es una imagen muy bonita, de buena calidad, en la que el Nazareno destaca bastante. Es una pena que el año pasado no se pudiese mostrar y aconsejamos a la Hermandad utilizar la misma”, apuntaba el edil, que anunciaba que la Concejalía de Cultura ha corrido con todos los gastos del cartel. La imagen del cartel es una fotografía de Laura Rojo, “fotógrafa huercalense, por lo que apostamos por fotógrafos locales”, añadía el concejal del área.



Abad apuntaba también que “mucha gente pregunta si hay procesiones y Semana Santa este año. Semana Santa hay siempre, haya o no haya desfiles procesionales, por lo que animamos a que la gente pueda visitar a los titulares -Nuestra Señora Virgen de los Dolores, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro- durante estas fechas de Cuaresma, que ya se han iniciado”.



Durante la presentación, González realizó una exposición breve con una reflexión acerca de Jesús de Nazaret en su camino hacia el Calvario “y cómo siendo hombre, Dios decidió que su hijo muriera en la cruz para que se cumpliera así el plan de salvación. Dios ha hablado por medio de la cruz como máxima expresión de amor”.



Por su parte, el Hermano Mayor de la cofradía, Antonio Hernández Asensio, añadía que “se trata de un cartel que transmite mucho, sobre fondo negro, de la noche del Jueves Santo. Es una imagen maravillosa y esperamos que a todos les transmita lo que vamos a vivir dentro de unos días, cuando podamos celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor”.



Hernández Asensio se mostró también esperanzado en que “el año que viene ya sí podamos desfilar y disfrutar, en la antesala de nuestro trigésimo aniversario; mientras tanto, este año, por lo pronto, se podrán realizar los cultos a nuestros titulares, además de presentar el cartel y el pregón”.