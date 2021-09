Opinión No estaré en #ObjetivoAveAlmeria Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por jueves 09 de septiembre de 2021 , 15:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







Aunque somos uno de los medios de comunicación de la provincia que apoyamos la campaña liderada por la Cámara de Comercio para exigir que, de una vez por todas, el AVE llegue a Almería, no acudiré al evento programado el viernes en el que se pretende demostrar ese respaldo de la sociedad civil, y ese hartazgo que tenemos por la continua tomadura de pelo que suponen las promesas incumplidas gobierno tras gobierno.



Y precisamente por eso no estaré, por lo que veo oportuno dar una explicación de lo que podría ser considerado una contradicción.



Me parece inaudito, que miembros del Gobierno central -los secretarios de Estado lo son- tengan el cuajo de anunciar su presencia en este acto, y más que uno de ellos, en concreto “una”, sea Isabel Pardo de Vera, Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, es decir, la número dos del ministerio. Es decir, que dos cargos públicos que por activa y por pasiva consideran que no hay nada que reivindicar, estarán en la foto de la reivindicación… pues por eso me borro.



Pardo de Vera entró en ADIF en 2007, y después de un tiempo fuera de la entidad, se reincorpora como número dos, compatibilizando el cargo de directora general de Explotación y Construcción de Adif con el de directora general de Adif Alta Velocidad, cargos que ha desempeñado hasta que en junio de 2018, es nombrada presidenta de ambas entidades públicas, responsabilidad que ha venido desempeñando desde entonces, junto a la Secretaría de Estado.



¿Tiene algún sentido que la persona que ha estado al frente de ADIF durante la última paralización de las obras del AVE, que no ha dado explicaciones en el Congreso de los Diputados sobre el asunto, venga a un acto en el que se reivindica a ese Gobierno del que forma parte, que se comprometa? ¿No sería más lógico que su respuesta al acto fuese pedir una comparecencia a iniciativa propia en la comisión ministerial correspondiente y dar cuenta de todo?



Puedo entender, y no solo eso, aplaudir, la asistencia al acto de dirigentes y cargos socialistas porque no depende de ellos personalmente que el AVE llegue a Almería, como pasaba cuando los dirigentes y cargos provinciales del PP se sumaban a las manifestaciones organizadas en el mismo sentido cuando eran ellos quienes ocupaban La Moncloa. Lo que no vimos entonces fue a un ministro o a un secretario de Estado del PP manifestándose para reclamar al Gobierno del PP, una inversión en Almería, porque para eso tenían firma en el BOE.



Pero también hay una diferencia, y es la sinceridad.



El PP ha reconocido públicamente que no pudo invertir en el AVE lo inicialmente anunciado, y explicó los problemas presupuestarios con los que se encontró ¿los recuerdan? ¿recuerdan los datos falsos de déficit que dejó el PSOE de Zapatero? ¿recuerdan el agujero en el Ministerio de Fomento? ¿recuerdan que había que pagar pensiones, que había que pagar la nómina más alta por el desempleo heredado de la época socialista? ¿recuerdan que había que evitar el “rescate”?



El PP reconoció que tuvo que elegir, y consideró que acabar la A-7 –que también estaba de aquella manera- era prioritario, y optó por ese proyecto aparcando el AVE en el que los socialistas se limitaron a construir tramos inconexos con la vista puesta en el rédito electoral que aportaba cada uno de ellos.



Ahora, a este evento que reivindica al Gobierno central que ejecute una inversión, van a acudir un secretario de Estado como es Fernando Martínez, que asegura que se está haciendo, con lo cual… ya me dirán que sentido tiene que acuda… y también la secretaria de Estado concreta que está al frente de este proyecto y que por sentido común, debemos pensar ve absurdo este acto al que asiste. Y lo mismo cabría decir del el comisionado del Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira.



En fin, que esto no nos distraiga del #OBJETIVOAVEALMERIA Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 745 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)