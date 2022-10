Es una información de noticiasdealmeria.com Almería No habrá un Centro de Inmigrantes en Carboneras viernes 14 de octubre de 2022 , 13:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En lo que va de año, y hasta la fecha, han llegado unos 2.200 inmigrantes irregulares menos que en 2021 noticiasdealmeria.com El subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, ha desmentido “de forma contundente” las informaciones sobre la construcción de un Centro de Custodia Temporal para inmigrantes en Carboneras: “En el puesto de la Guardia Civil de Carboneras no se está construyendo ningún Centro de Atención Temporal a Extranjeros ni ningún centro de custodia temporal ni nada que se le parezca”, ha dicho. Tampoco es cierto, como se ha señalado, que se pretenda convertir una zona de aparcamiento en un punto de recepción de todos los migrantes que lleguen a la costa almeriense, desde San José hasta Garrucha. “El único Centro de Atención Temporal a Extranjeros que hay en Almería es el que está en el Puerto de Almería, donde se atiende la necesidad de acogida temporal de los migrantes indocumentados el tiempo mínimo necesario para su identificación por la Policía Nacional y hasta que se procede, bien a su repatriación o a su traslado a un Centro de Internamiento de Extranjeros”, explica Martín Fernández. En este sentido, el subdelegado destaca que se está haciendo en el cuartel de Carboneras son obras de adecuación para los distintos servicios que se prestan en el puesto, con una zona de sombra para los vehículos y un aseo. A fecha de hoy, a Almería han llegado 305 pateras, con un total de 2.948 inmigrantes. En las mismas fechas del año pasado habían llegado 5.125 personas. Son 2.177 inmigrantes menos que el año pasado. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

