Con garantía y como nuevos: así son los coches de segunda mano de Driveris en Almería

El mercado de coches de segunda mano y ocasión ha logrado un importante auge en los últimos tiempos. De este modo se intenta equilibrar el descenso económico que han sufrido la mayoría de hogares españoles, siendo el mercado de artículos usados la mejor forma de adquirir aquellos productos necesarios y que, de otro modo, sería imposible. Y ha sido el sector de la automoción el que ha conseguido los índices más elevados. No en vano, y según los últimos datos, el pasado año 2021 la venta de vehículos de ocasión aumentó en un 9%, con respecto al año anterior. Porcentaje suficiente como para pensar en la importancia del sector dentro de la economía global. Sin embargo, y puestos a buscar la mejor oferta, es necesario ser especialmente cuidadosos a la hora de elegir el establecimiento en el que se va a adquirir el vehículo. Algunas personas optan por hacer su compra a través de un particular. Grave error que puede acarrear serios problemas. Acudir a un concesionario como el de Driveris en Almería es la opción más acertada, y te contamos por qué. Motivos por los que comprar un coche de segunda mano en un concesionario La compra de un coche, incluso siendo de ocasión, resulta una importante inversión para cualquier economía, de ahí que resulte fundamental una buena elección. Sin embargo, y precisamente por buscar el mayor ahorro posible, puede suceder que se dé un paso en falso, especialmente cuando la compra se realiza entre particulares. Tanto si se busca un coche para disfrutar en familia o si es para uso profesional, si se prefiere de gama alta o un utilitario sencillo, es importante acudir a un concesionario de venta de coches de segunda mano donde, además de asesorarte para encontrar aquel que se ajuste a tus gustos y necesidades, también te ofrecerán todas las garantías necesarias para un perfecto funcionamiento. Pero son muchos más los motivos que justifican que esta importante compra se realice en un concesionario profesional de vehículos de ocasión y segunda mano como lo es Driveris Almería: Garantía de verdad Aunque comprar el coche a un particular está protegido por el Código Civil teniendo que hacerse cargo de cualquier desperfecto que surja en el plazo de 6 meses, la garantía mínima de los concesionarios es de 1 año. Además, en el caso del concesionario Driveris de segunda mano en Almería puede ser prorrogable hasta los 24 meses. De esta manera ofrecen la tranquilidad necesaria de que se harán cargo de las averías o vicios ocultos que puedan aparecer tras la compra del vehículo. Vehículos como nuevos Todos los coches que se ofrecen en los concesionarios de segunda mano están debidamente revisados para que salgan a funcionar en carretera en el mismo instante en el que lo adquieres. Un equipo de mecánicos profesionales se encargan de revisar minuciosamente cada vehículo, y así asegurarse que no aparecerán averías ni vicios ocultos. Antes de ponerlos a la venta pasan un minucioso examen para poder garantizar un funcionamiento óptimo, algo que no sucede con los automóviles comprados a particulares. Trámites legales y administrativos Antes de comprar un coche es necesario saber su estado real frente a la ley, especialmente si está libre de cargas, como multas u otras sanciones, y si todos los papeles administrativos están en orden. Realizando la compra en un concesionario todo este tema queda solucionado al instante. El equipo administrativo y legal de la empresa almeriense se ocupan de todos esos trámites sin que tenga que suponer un gasto adicional en la compra. El mejor precio y sin variaciones Está comprobado que la diferencia de precio entre un coche nuevo y uno de segunda mano puede llegar a ser de hasta el 50%, por lo que podrías darte el capricho de conducir un coche de gama alta sin que ello suponga una ruina para tu economía. Además no existen gastos ocultos ni sorpresas de última hora que te pueden arruinar la compra. El precio incluye todos los extras y mejoras. Financiación adaptada a tu medida Al comprar un coche a un particular es necesario disponer del dinero en efectivo, algo que no siempre es posible. En el caso de los concesionarios de coches de segunda mano en Almería, especialmente Driveris, te ofrecen un plan de financiación adecuado a cada economía, para que adquirir un automóvil no suponga una carga extra. ¿Por qué comprar un coche de segunda mano de Driveris en Almería? Ya hemos visto que comprar un coche, incluso siendo de segunda mano, es una decisión muy importante que hay que meditar con detenimiento. Por eso es necesario encontrar a los mejores profesionales, aquellos que nos garanticen el mejor producto, dándonos el respaldo y la confianza necesaria para asegurarnos que estamos realizando la mejor inversión. En Driveris disponen de un stock permanente de más de mil coches donde encontrarás ese modelo que estás buscando, totalmente preparado y puesto a punto para que solo tengas que preocuparte de buscar el mejor destino para viajar. Pero ¿por qué elegir Driveris para la compra del coche de ocasión? Prueba el coche antes de comprarlo . Tal es su transparencia, que te permiten probar el automóvil antes de decidirte por la compra, algo que no sucede en el resto de concesionarios.



Satisfacción completa . El primer lema de Driveris es la total satisfacción del cliente, de ahí que te dan la oportunidad de devolverlo en un plazo de 15 días o 1.000 kilómetros, si no has quedado satisfecho del todo. Incluso te reembolsan el dinero. Garantía de hasta 24 meses. Catálogo permanente con más de 1.000 coches de todas las marcas y categorías.

El mejor precio garantizado, tal es así que si encuentras otro más barato te abonan la diferencia.

Las mejores soluciones financieras para que comprar un coche no suponga una carga extra para tu economía.

Las mejores soluciones financieras para que comprar un coche no suponga una carga extra para tu economía.

Todos los coches están revisados, contando con una ficha técnica con más de 200 puntos de control en la que aparecen todos los datos del mismo, además de los kilómetros reales. No en vano, desde su web se puede solicitar el informe Carfax para mayor tranquilidad. Si estás buscando un buen concesionario de coches de segunda mano y ocasión en Almería, ve a visitar Driveris y déjate aconsejar por los mejores profesionales de la automoción. Además son miembros del Grupo SYRSA, líder en el mundo de la automoción en Andalucía. Calidad, transparencia y seguridad. ¿Te animas a cambiar de coche?