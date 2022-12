Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar No te pierdas la historia de dos familias que han ganado a la Lotería en Bayárcal jueves 22 de diciembre de 2022 , 13:40h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En la administración de lotería 2 de Roquetas de Mar se han vendido 15 series del número 5.490, que fue el agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de Navidad 2022. La euforia y los nervios por los acontecimientos precipitados han hecho que varias personas se hayan abonado a este número, además de que algunos décimos se hayan despachado por ventanilla. Esto supone una lluvia de 60 millones de euros, aunque no se ha podido revelar si los décimos fueron adquiridos para ser repartidos entre un colectivo o entidad. En 2015, José Martín, propietario de una casa de lotería, vendió 113 series por un valor de 452 millones de euros. De estas, 346 décimos se retiraron directamente en la ventanilla y otros 800 décimos, distribuidos en 78 series, fueron recogidos por el equipo directivo del IES 'Emilio Manzano' del municipio de Laujar de Andarax para financiar un viaje educativo previsto para mediados de noviembre. El sorteo resultante entregó el primer premio al número 79.140, beneficiando a dos familias de Bayárcal que habían llegado al pueblo un año antes gracias a una oferta municipal de vivienda y terreno para emprendedores, y que han protagonizado uno de los anuncios de Loterías y Apuestas del Estado de esta campaña Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.