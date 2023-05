Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar No vas a reconocer esta plaza de Almería sábado 13 de mayo de 2023 , 11:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las obras en la Plaza de San Pedro de Almería han consistido en la impermeabilización de la cubierta, la renovación de pavimentos y la renovación de juegos infantiles, incluyendo elementos inclusivos

Finalizados los trabajos de reparación, impermeabilización y renovación de juegos infantiles, esta mañana ha quedado abierta al uso una remodelada Plaza de San Pedro luciendo una nueva imagen. Iniciados los trabajos después de Navidad, como así se acordó con el sector comercial de la zona, las obras ejecutadas sobre este espacio han consistido en la reparación estructural e impermeabilización de la cubierta del aparcamiento. Aprovechando la ejecución de estas obras, el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Servicios Municipales, ha llevado a cabo la completa remodelación de este espacio, modernizando y mejorando así esta emblemática plaza de la capital. La concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha felicitado el resultado de esta actuación, en la línea de mejora y recuperación de espacios públicos que se han venido ejecutando a lo largo de esta corporación por parte del Ayuntamiento. Con una inversión de casi 100.000 euros y debido a las patologías, desperfectos constructivos, filtraciones de agua...se ha procedido con esta actuación a la impermeabilización de la totalidad de la plaza, con una superficie total de 1.074 metros cuadrados. Aprovechando esta intervención las actuaciones en este espacio han continuado sobre la superficie, con una renovación integral tanto a nivel de pavimento como de juegos infantiles, también renovados e incorporados elementos inclusivos. En los trabajos de pavimentación se ha empleado baldosa de 'Consentino' tipo 'Dekton', en una superficie total de 750 metros cuadrados. La superficie de la Plaza se ha completado, como parte de la remodelación del área infantil, con pavimento de seguridad compuesto por SBR y césped artifiial (324 metros cuadrados). El área infantil en este espacio se amplía en una isleta más, incorporándose a este espacio nuevos y diferentes elementos, incluyendo juegos inclusivos. La dotación de juegos es la siguiente: · Una torre compacta con dos toboganes · Un castillo customizado con tirolina, con capacidad para once usuarios, simultáneamente · Un girador inclusivo · Un columpio cesta inclusivo · Un juego poliédrico a modo de pequeño rocódromo. Completa la actuación sobre este espacio la reparación integral que se ha llevado a cabo sobre la pérgola, la impermeabilización y reparación de los bancos existentes (barnizado y limpieza de piedra) y trabajos de pintura de la forja de acero perimetral de la Plaza. Las obras sobre este espacio han alcanzado también la fuente ornamental que preside el centro de la Plaza de San Pedro. En su caso se ha procedido a la instalación de nuevo alumbrado y a la limpieza de la piedra de mármol del vaso, basamento y copa. La inversión total en esta actuación ha sido de, aproximadamente, 400.000 euros.

