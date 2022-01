Deportes Noche de Reyes adelantada de un Poli Ejido que gana el derbi al CF Balerma 2015 (4-0) miércoles 05 de enero de 2022 , 20:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo celeste se puso 3-0 a los 25 minutos y la intensidad de los balermeros les hizo quedarse con dos menos antes del descanso Poli Ejido CF: Fran, Joaquín, Adri Moya, Miki, Sergio, Oussama, Víctor García, Cayetano Álvaro, Jordi, Mohamed Conte y Alberto Segovia. Banquillo: Cobos, Mounim, Javi Pérez, Mohamed Mouiz, Cristian, Rubén y Javi Cabrera. CF Balerma 2015: Ferrón, Moha, Isidro, Soulaimane, Rubén, Santos, Angeliyos, Fran Sánchez, Mata, Cuqui y Juanito. Banquillo: Salas, David López, Cristian, Fran, José Daniel, Juan Villegas y Abel. Árbitro: Ruesca de los Reyes (Almería), asistido por Moya Ocaña y García González (Almería). Amonestó al local Cayetano Álvaro, además de los visitantes Ferrón, Isidro y el segundo entrenador Francisco Manuel Gómez, así como doblemente a los jugadores Moha y Angeliyos, expulsados respectivamente en el 40’ y el 43’. Goles: 1-0, Alberto Segovia (13’); 2-0, Cayetano Álvaro (23’); 3-0, Oussama (25’); 4-0, Mounim (63’). Incidencias: Partido de la 14ª jornada en la Primera División Andaluza, disputado en el Estadio Municipal de Santa María del Águila (El Ejido, Almería) ante más de 100 espectadores, a pesar de las fechas festivas y el tiempo desapacible. La Primera División Andaluza se puso al día este pasado martes por la noche, previa a la Noche de Reyes, recibiendo el Poli Ejido Club de Futbol al CF Balerma 2015 en el derbi de la decimocuarta jornada, aplazado el 19 de diciembre, disputado en el Estadio Municipal de Santa María del Águila donde el resultado fue de 4-0. Saliendo ambos conjuntos a por todas desde el pitido inicial, los celestes ‘abrieron la lata’ cuando todavía no se había cumplido el cuarto de hora de juego al anotar Alberto Segovia y, marcando de manera consecutiva, el juvenil Cayetano Álvaro y Oussama sentenciaron la contienda, firmando sus respectivos goles en los minutos 23 y 25. Fruto de la intensidad y al ímpetu de meterse otra vez de lleno en el encuentro, sobre todo en la presión, los balermeros empezaron a colmarse de amonestaciones y dos de ellos se marcharon expulsados por doble amarilla antes de llegar al descanso, lo que hacía ya imposible cualquier tipo de reacción de cara al regreso de vestuarios. Así, el choque quedó descafeinado con pocos acercamientos peligrosos y solamente se produjo un cuarto tanto ejidense, materializado por Mounim mediado el segundo período, cerrando una clara victoria que vuelve a colocar al Poli en la tercera plaza, acercándose a cuatro puntos de los dos colíderes. Jesús Vázquez ha querido enfatizar que se trató de “un partido más difícil de lo que se pudo observar”, pero “es verdad que los jugadores lo hicieron fácil y en 30 minutos lo dejaron muy controlado, aunque fue muy complicado por organizar entre semana y después de las vacaciones”, puesto que “apenas hemos podido entrenar”. El próximo domingo a las 11.30 horas, el Poli Ejido CF visitará a la AD Roquetas 2018 en el Estadio Antonio Peroles. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

