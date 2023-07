Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Nos asamos, y no solo en Almería Aixa Almagro x aalmagronoticiasdealmeriacom/9/1/9/27 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 19 de julio de 2023 , 09:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

El verano está siendo especialmente duro en todo el hemisferio norte, donde se están registrando episodios de temperaturas anómalas que superan los 50 grados en algunos lugares. China, Estados Unidos, Canadá, Rusia y España son algunos de los países que están sufriendo las consecuencias de este fenómeno climático. Según los expertos, la causa principal de estas olas de calor es el aumento de la latitud de los anticiclones de tipo subtropical, que generan condiciones de estabilidad atmosférica, sequedad y vientos cálidos. Estos anticiclones se ven favorecidos por el calentamiento global, que eleva la temperatura media del planeta. Uno de los casos más extremos se ha dado en el Valle de la Muerte, en Estados Unidos, donde se ha registrado un récord mundial absoluto de temperatura: 54,4 grados centígrados. Este lugar ya ostentaba el récord anterior, con 56,7 grados en 1913, pero algunos científicos dudan de su veracidad. Otro país que ha batido su récord histórico es China, donde se han alcanzado los 50,3 grados en la ciudad de Turpan, en la región de Xinjiang. Esta zona es conocida por ser una de las más áridas y calurosas del mundo, y forma parte de la depresión del Turfán, que es el segundo punto más bajo del planeta. En España, las temperaturas también han sido muy elevadas en los últimos días, especialmente en el sur y el este del país. Almería ha sido una de las provincias más afectadas por el calor, con máximas que han superado los 40 grados y mínimas que no han bajado de los 25. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Almería es la única ciudad de Europa continental que nunca ha registrado heladas, y tiene una temperatura media anual de 19,1 grados. Estas altas temperaturas no solo suponen una amenaza para la salud humana, sino también para la economía. Según un estudio publicado por la revista Nature Climate Change, las olas de calor provocan que la inflación suba entre un 1% y un 1,5% anual, debido al aumento del consumo energético, el deterioro de las cosechas y la reducción de la productividad laboral. Ante esta situación, los expertos recomiendan tomar medidas de prevención y adaptación al cambio climático, así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que lo causan. También aconsejan seguir las recomendaciones sanitarias para evitar los golpes de calor y la deshidratación, como beber mucha agua, evitar las horas centrales del día y usar ropa ligera y protector solar.

