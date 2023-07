Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Cosas de Rocío de Meer Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 19 de julio de 2023 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Rocío de Meer, diputada de Vox por Almería y candidata a la reelección el próximo 23 de julio, ha vuelto a sorprendernos con una de sus ocurrencias. En una nota de prensa y en un vídeo en redes sociales, ha dicho que está harta de escuchar al PP y al PSOE decir que ciertas cosas, como cobrar peajes en las autovías, se harán porque lo ordena la Unión Europea, y que eso está muy mal, que España no tiene que estar al servicio de Europa sino al revés. Pero a ver, Rocío de Meer, ¿no se da usted cuenta de que si Europa nos pide eso y otras cosas es porque gracias a ella financiamos esas autovías, financiamos el AVE de Almería, financiamos la construcción de desaladoras, íbamos a financiar el Plan Hidrológico Nacional que abortó Zapatero…? ¿No sabes que España recibe mucho más de la UE de lo que aporta, o que se lo digan a los agricultores y los pescadores almerienses, a la PAC, a las ayudas por las paradas biológicas…? En realidad, ella debería saberlo bien, porque fue su partido quien apoyó al PSOE y a Unidas Podemos, con la oposición del PP, para que fuese el gobierno quien gestionara de modo unilateral los Fondos Next Generation, sin participación de las Comunidades, ni los ayuntamientos, ni las diputaciones, ni ninguna entidad ad hoc. Si Europa paga, es normal que exija formalidad en el cumplimiento de las condiciones para su devolución, que de eso se tratan todas esas exigencias, de que hay que devolver los préstamos. Y también días atrás exigías ayudas y subvenciones contra la brecha laboral por maternidad, algo que ya existe, y que por cierto, tu petición demuestra que efectivamente las mujeres son discriminadas, algo que niegas. Pero qué podemos esperar de una diputada que alentó el golpismo, diciendo en Twitter que los militares no se deben a la Constitución, sino a la patria, o saltó la primera a acusar de atentado islamista el incendio de una iglesia que en realidad fue fruto de un cortocircuito, o es capaz de firmar casi 5000 iniciativas en el Congreso, vamos, todo un récord absolutamente pasmoso… En fin, cosas de Rocío de Meer. En fin, cosas de Rocío de Meer, esa mujer que parece vivir en un mundo paralelo, donde todo es blanco o negro, donde no hay matices ni argumentos, donde solo hay consignas y eslóganes. Como dijo el poeta Antonio Machado: “En España lo mejor es el pueblo. Peca de ignorancia, no de malicia; pero hay otra España que agoniza”. Ojalá algún día podamos superar esa división y construir un país más justo, solidario y democrático. Mientras tanto, seguiremos asistiendo al espectáculo de Rocío de Meer, que nos hacen reír por no llorar. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1025 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes