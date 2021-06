Opinión Nosotros los migrantes José Mateos Mariscal Más artículos de este autor Por domingo 13 de junio de 2021 , 09:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Durante años la comunidad inmigrante luchamos por hacer valer nuestros derechos, muy pronto podríamos tener representación oficial en Alemania La supervisora de Caritas internacional propuso la creación de una Oficina en Alemania para Asuntos de Refugiados e inmigrantes. La Supervisora dijo en una conferencia que la oficina es necesaria para que el gobierno Alemán incluya a todas las comunidades e individuos, independientemente de su origen o procedencia. La propuesta cuenta con el apoyo del Consorcio de los Derechos de los Inmigrantes en el País Germano que es la coalición que aglutina a todas las 82 organizaciones de derechos humanos, y también con el apoyo del presidente del consejo de supervisores,

recordó que “durante décadas la comunidad inmigrante ha sido blanco de la retórica, racismo y xenofobia , y ahora como la primera supervisora inmigrante en Alemania quiero asegurarme de que tengamos un ambiente más acogedor para todas las personas, independientemente de su procedencia” “Es tiempo de hacer un cambio en un sistema que no fue creado para nosotros (los inmigrantes) y así hacer que el gobierno trabaje para todos”, comentó.



Dijo que el País Germano debe ser líder en el uso de recursos para la comunidad inmigrante pues es un bastión multicultural, internacional y multilingüe.También apoya la creación de esa oficina la organización de Servicios Familiares Judíos (JFS), que es el rostro de docenas de organizaciones que ayudan a los inmigrantes que viven en Alemania .y a los que piden asilo . El director ejecutivo de JFS, informó que en los últimos dos años y medio ha apoyado a más de 30,000 familias migrantes e individuos.



El portavoz del Colegio de abogados explicó por su parte que la oficina que propone la supervisora de Caritas internacional “nos dará visibilidad, porque por muchos años nos hemos escondido por no tener papeles, y hemos tenido que soportar daño por muchos años”. La abogado portavoz dijo que la oficina ayudará a familias como la suya que todos los días contribuyen a a la sociedad con su cultura, con el pago de impuestos y otras actividades cotidianas , “Estamos creando un marco para nuestro futuro”, comentó por su parte “un marco que garantice que en el país Germano sea acogedor y en el que todos sientan que pertenecen”. Dijo que “la Oficina de Asuntos de Inmigrantes y Refugiados será un activo regional, de participación proactiva con la comunidad, para brindar información, educar sobre temas importantes y conectar a las personas y familias con recursos vitales del en Alemania y de la comunidad”, “la creación de esta oficina desechará algunos de los daños de las políticas anteriores, al dejar en claro que los inmigrantes pertenecen a nuestra sociedad y son un componente vital de nuestra Nación ”. Derechos de los niños: Alemania no enmendará la Constitución



Algunos consideran que los derechos de los niños deberían estar plasmados explícitamente en la Ley Fundamental, la Constitución alemana. Otros temen la injerencia del Estado en las familias.



Según la ministra alemana de Justicia y Asuntos de la Familia, Christine Lambrecht, las negociaciones sobre el anclaje de los derechos del niño en la Ley Fundamental durante la actual legislatura han fracasado. La política socialdemócrata se mostró muy decepcionada. A los partidos conservadores cristianodemócratas y a la oposición les faltó voluntad para lograr unconsenso, dice. "Esto es especialmente lamentable porque estábamos a punto de llegar a un acuerdo y esta oportunidad no volverá a presentarse tan pronto". Los representantes de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la asociación política de la canciller alemana, y los de la oposición devolvieron el reproche a la bancada del Partido Socialdemócrata alemán (SPD).



Para modificar la Constitución alemana se necesita una mayoría de dos tercios en el Bundestag (Parlamento) y en el Bundesrat (Consejo Federal), la cámara que reúne las representaciones directas de los Länder. Por tanto, las facciones de los gobernantes CDU/CSU y SPD dependen del apoyo de parte de la oposición.



¿Parque infantil o gasolinera?



Las organizaciones de protección de la infancia llevan años exigiendo que los derechos de los niños se mencionen explícitamente en la Ley Fundamental. Según sus partidarios, la inclusión de los derechos del niño en la Constitución daría mayor prioridad a sus intereses, por ejemplo, en la legislación o en la planificación práctica. Por ejemplo, en los casos en los que se debate si debe construirse un parque infantil o una gasolinera en un lugar determinado, o si debe construirse una carretera de circunvalación alrededor de una urbanización.





La escolarización, una víctima más del coronavirus



En el acuerdo de la actual coalición de gobierno de Alemania, se había acordado incluir explícitamente los derechos de los niños en la Constitución. Un proyecto del gobierno preveía añadir el siguiente pasaje al artículo 6, párrafo 2, de la Ley Fundamental: "Los derechos constitucionales de los niños, incluido su derecho a desarrollarse como personalidades independientes, deben ser respetados y protegidos. Se tendrá debidamente en cuenta el interés superior del niño. Hay que salvaguardar el derecho constitucional de los niños a una audiencia legal. La responsabilidad principal de los padres no se ve afectada". José Mateos Mariscal Emigrante nativo de Zamora, y residente en Alemania 53 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)