ANDALUCÍA Espadas quiere dejar aprobado el Presupuesto municipal de 2022 antes de dejar la Alcaldía de Sevilla

El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha anunciado este lunes que "en los próximos días" comunicará "cuál será el proceso y los tiempos" para su salida de la Alcaldía de Sevilla para centrarse en su actividad orgánica y ha adelantado que su intención es dejar el Ayuntamiento con el presupuesto municipal para 2022 ya aprobado.

