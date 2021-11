Premio Nacional eTwinning 2021 para un proyecto conjunto de los IES Al-Ándalus de Almería y el Jándula de Andújar

lunes 08 de noviembre de 2021 , 14:57h

Esta iniciativa de la Comisión Europea premia proyectos que fomentan el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación





Despertar en el alumnado el interés por el mundo clásico y la mitología a través de una gran variedad de actividades relacionadas con diferentes formas de representación artística, es el eje central del proyecto “Myth'arts: myths in art and litterature”, realizado por las profesoras Matilde María Morales Pascual, del IES Al-Andalus de Almería y Mercedes Casuso Quesada, del IES Jándula de Andújar (Jaén) que ha obtenido el reconocimiento en la modalidad de Bachillerato en los Premios Nacionales a Proyectos de Colaboración Escolar eTwinning 2021,otorgados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.



El programa europeo Erasmus+ cofinancia etTwinning, una plataforma que ofrece a los equipos educativos de todos los centros educativos de los países europeos participantes, para comunicarse, colaborar, desarrollar proyectos, compartir o lo que es lo mismo: sentirse y formar parte de la comunidad educativa de Europa.



Antonio Jiménez, delegado territorial de Educación y Deporte en Almería, ha comentado que “en este proyecto los estudiantes tienen la oportunidad de descubrir que forman parte de una misma comunidad, Europa, que comparten una afinidad cultural y artística”. Y ha indicado que nace de “un gran trabajo de colaboración por parte de los grupos de estudiantes internacionales, con excelentes productos, destacando una e-magazine en la que se incluyen podcasts alusivos a diversos personajes de la mitología clásica”. Además, los contenidos educativos digitales son una parte fundamental de la educación digital de calidad, junto con la conectividad, la infraestructura, las plataformas, así como el desarrollo de habilidades y competencias digitales.



Jiménez ha agradecido a la profesora del IES Al- Ándalus de Almería, Matilde Morales, su implicación porque “sabéis mejor que nadie qué tipo de contenido educativo digital engancha, tenéis ideas y experiencia que harán que la educación funcione mejor”. La colaboración entre esta profesora y la del IES Jándula, de Jaén, surge a través de un proyecto que coordinaba otro docente extremeño, “lo cual demuestra que estas movilidades entre profesorado y alumnado da sus frutos porque pone en contacto inquietudes, necesidades y formas distintas de abordar trabajos”, ha destacado el delegado. En la actualidad, ambas profesoras se encuentran en su cuarto proyecto juntas al que se ha incorporado otro profesor griego y otro de Chipre, colaboración que ha surgido tras celebrarse un seminario on line de latín y griego en Francia a través de eTwinning durante este mes de octubre.



En total, diez docentes andaluces responsables de tres proyectos han sido reconocidos en una iniciativa de la Comisión Europea que dinamiza la comunidad de centros escolares no universitarios más grande de Europa. Así, eTwinning tiene el objetivo de facilitar el contacto y el trabajo colaborativo entre docentes y alumnado europeo con la ayuda de las tecnologías, además de facilitar recursos y opciones de desarrollo profesional para el profesorado. Además, ofrece una plataforma a los equipos educativos de los centros escolares de los países europeos participantes para comunicarse, colaborar, desarrollar proyectos y compartir. Está cofinanciado por Erasmus+, programa europeo para la educación, formación, juventud y deporte.



Actualmente, en España hay más de 80.000 docentes registrados en esta plataforma, procedentes de más de 17.000 centros educativos, y durante este curso escolar están activos más de 3.600 proyectos eTwinning. En Andalucía, hay más de 12.000 docentes registrados procedentes de más de 3.000 centros educativos con más de 500 proyectos registrados en el curso 2020-2021, de los cuales 124 han obtenido el Sello de Calidad Nacional y 82 el Sello de Calidad Europeo.





Otros premiados

Junto con el proyecto que comparten los institutos almerienses e iliturgitanos, en la modalidad de Bachillerato, también ha sido premiado el proyecto titulado “Quijotes del siglo XXI” realizado por María José Vázquez González del IES Pino Montano de Sevilla, María Ángeles Bazalo Miguel y Leonor Sabater Sánchez del IES Albert Einstein de Sevilla junto a Amaya Alonso Cabria (País Vasco).



Este proyecto acerca el gran clásico de la literatura española a los estudiantes al tiempo que les anima a reflexionar acerca de los “quijotes modernos”, personas que luchan por una causa noble. El proyecto persigue el objetivo de enlazar valores universales que subyacen en esta gran obra literaria con temas de extrema actualidad: la lucha contra la pandemia del COVID19, la defensa de los derechos humanos y la del medio ambiente. Entre los puntos fuertes del proyecto cabría destacar la creatividad de su planteamiento, la colaboración entre los centros asociados, y el uso de la tecnología.



En la categoría de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) han sido galrdonados los proyecto titulado “Women with conscience and science: Marie Curie. Looking for eTwinnio”, realizado por María Rosario Rodríguez Utrilla y Montserrat Jiménez Ruiz, docentes del IES Vega de Atarfe (Atarfe, Granada); Sandra Campaña Moreno, del IES Mariana Pineda (Granada); María Ángeles Gutiérrez Díaz y J. Ángeles Molina Márquez, del IES Macarena (Sevilla) y María José Cayuela Torres (Ceuta).



El proyecto conmemora el 150 aniversario de la tabla periódica, añadiendo un elemento nuevo, el eTwinnio, que el alumnado debe descubrir. A través de la investigación sobre Marie Curie y otras mujeres científicas, el alumnado se sumerge de forma lúdica en el mundo de la ciencia hasta dar con la definición del elemento eTwinnio. Durante el proceso se trabajan valores como la igualdad, el amor, el esfuerzo, la dedicación y la colaboración. Destaca su apuesta por la importancia de las figuras femeninas en el ámbito científico y por la implicación de las comunidades educativas de todos los socios.



El acto de entrega, celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, ha asistido la secretaria general de Educación y Formación Profesional de la Consejería de Educación y Deporte, Olaia Abadía, que ha felicitado a los docentes premiados por el gran trabajo realizado y ha destacado el reto que ha supuesto desarrollar esta iniciativa en el curso 2019/20 condicionado por el COVID-19. En total han sido premiados 34 docentes de distintas comunidades autónomas.





Otros proyectos del IES Al -Andalus

El IES Al-Ándalul es “Comunidad de Aprendizaje”, es decir, un centro abierto a todos los miembros de la comunidad en el que se contempla e integra, dentro de la jornada escolar, la participación consensuada y activa de las familias, asociaciones y voluntariado, tanto en los procesos de gestión como en los del desarrollo del aprendizaje del alumnado. Se persigue la mejora de los resultados académicos, la convivencia y la participación real de las familias y el entorno. Por ello, organizaron en la Fiesta del Sueño (festival de la educación) el pasaje de esta temporada después del parón de la pandemia su Túnel del Terror, en el que participó el alumnado y el profesorado convirtiendo el centro en un centro psiquiátrico.



También organizan las V Jornadas sobre movilidad Europea, enfocada a la Formación Profesional que tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre, bajo el título “ ¡Descubre tu talento!”.



Además, presentará mañana, día 9 de noviembre, Al Empréndelus, el aula de emprendimiento. El objetivo principal es mejorar la empleabilidad del alumnado de FP (Formación Profesional), para ello el Al-Andalus reúne a todos los miembros de la comunidad educativa, empresas, instituciones y demás entidades que potencien las competencias profesionales, personales y sociales necesarias para desarrollar el espíritu emprendedor. Además de asesorar y tutorizar aquellos proyectos empresariales adaptados a la realidad económica del momento.