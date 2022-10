Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA El Pleno aprueba la creación de un grupo de trabajo para combatir la sequía facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Jueves, 15 de Septiembre de 2022







El Pleno del Parlamento ha aprobado, con noventa y cinco votos a favor, la creación de un grupo de trabajo relativo a medidas urgentes para combatir la sequía en Andalucía, solicitud que fue presentada por el Grupo Socialista.



En cuanto a las proposiciones no de ley, han sido aprobadas la relativa a actuaciones del Estado en materia de política de aguas y la relativa a medidas frente a los efectos de la inflación y la crisis socioeconómica actual, ambas presentadas por el Grupo Popular. La tercera proposición no de ley del orden del día, presentada por el Grupo Socialista y relativa a acuerdo para ayudar a las familias andaluzas y proteger el mantenimiento del empleo ante las consecuencias de la inflación, ha sido parcialmente aprobada en alguno de sus puntos.

