Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA Jesús Aguirre realiza en Córdoba una visita institucional al Ayuntamiento, la Diputación y la Delegación del Gobierno de la Junta facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Martes, 13 de Septiembre de 2022



El presidente del Parlamento comienza una ronda de encuentros institucionales en las ocho provincias andaluzas para acercar la Cámara autonómica a todos los ciudadanos



El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha comenzado hoy en Córdoba una ronda de visitas institucionales a las capitales de las ocho provincias andaluzas, acudiendo en primer lugar al Ayuntamiento, donde se ha reunido con el alcalde, José María Bellido. Posteriormente, se ha dirigido a la Diputación Provincial para encontrarse con su presidente, Antonio Ruiz, y luego a la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, donde ha sido recibido por el delegado del Gobierno, Adolfo Molina.

Aguirre ha trasladado a los representantes institucionales su intención de “mostrar durante la XII legislatura plena colaboración, lealtad y cercanía a todas las instituciones locales y provinciales de Andalucía. Como presidente del Parlamento, trabajaré por el progreso y mejoría de todas ellas”.

“Todas las instituciones encontrarán en el Parlamento un aliado más en su apoyo para cumplir todos los proyectos a los que aspiran”, ha transmitido el presidente de la Cámara autonómica tanto al alcalde de Córdoba como al presidente de la Diputación y al delegado del Gobierno de la Junta en la provincia, y ha animado a que la ciudad siga asumiendo nuevos retos como los que supondrán “haberse convertido en sede de la Base Logística del Ejército de Tierra, algo que se traducirá en una importante creación de puestos de trabajo y de oportunidades para la ciudad; y ser la sede en 2024 del Congreso Mundial de la Organización de Ciudades Patrimonio de la Humanidad”.

Jesús Aguirre también ha anunciado que “en estos cuatro años queremos sacar el Parlamento al exterior, a la calle, para hacerlo más cercano para la ciudadanía”, recordando que “la Cámara está abierta a todos los andaluces”. “Los parlamentarios somos la correa de transmisión de la sociedad. Tenemos que impregnarnos del sentimiento y de las peticiones de los andaluces y llevarlas al Parlamento para que todas las decisiones que se adopten en él repercutan positivamente en la ciudadanía”, ha recalcado.

El presidente ha indicado que ahora es el momento de comenzar este tipo de reuniones porque “queríamos hacerlo una vez que ya estuviera el engranaje del Parlamento en pleno funcionamiento. Iremos a todas las provincias para abrirnos a los órganos representativos de cada una de ellas. Queremos abrirnos a la sociedad y llevar el Parlamento a los pueblos”.

Martes, 13 de Septiembre de 2022



El presidente del Parlamento comienza una ronda de encuentros institucionales en las ocho provincias andaluzas para acercar la Cámara autonómica a todos los ciudadanos



El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, ha comenzado hoy en Córdoba una ronda de visitas institucionales a las capitales de las ocho provincias andaluzas, acudiendo en primer lugar al Ayuntamiento, donde se ha reunido con el alcalde, José María Bellido. Posteriormente, se ha dirigido a la Diputación Provincial para encontrarse con su presidente, Antonio Ruiz, y luego a la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, donde ha sido recibido por el delegado del Gobierno, Adolfo Molina.

Aguirre ha trasladado a los representantes institucionales su intención de “mostrar durante la XII legislatura plena colaboración, lealtad y cercanía a todas las instituciones locales y provinciales de Andalucía. Como presidente del Parlamento, trabajaré por el progreso y mejoría de todas ellas”.

“Todas las instituciones encontrarán en el Parlamento un aliado más en su apoyo para cumplir todos los proyectos a los que aspiran”, ha transmitido el presidente de la Cámara autonómica tanto al alcalde de Córdoba como al presidente de la Diputación y al delegado del Gobierno de la Junta en la provincia, y ha animado a que la ciudad siga asumiendo nuevos retos como los que supondrán “haberse convertido en sede de la Base Logística del Ejército de Tierra, algo que se traducirá en una importante creación de puestos de trabajo y de oportunidades para la ciudad; y ser la sede en 2024 del Congreso Mundial de la Organización de Ciudades Patrimonio de la Humanidad”.

Jesús Aguirre también ha anunciado que “en estos cuatro años queremos sacar el Parlamento al exterior, a la calle, para hacerlo más cercano para la ciudadanía”, recordando que “la Cámara está abierta a todos los andaluces”. “Los parlamentarios somos la correa de transmisión de la sociedad. Tenemos que impregnarnos del sentimiento y de las peticiones de los andaluces y llevarlas al Parlamento para que todas las decisiones que se adopten en él repercutan positivamente en la ciudadanía”, ha recalcado.

El presidente ha indicado que ahora es el momento de comenzar este tipo de reuniones porque “queríamos hacerlo una vez que ya estuviera el engranaje del Parlamento en pleno funcionamiento. Iremos a todas las provincias para abrirnos a los órganos representativos de cada una de ellas. Queremos abrirnos a la sociedad y llevar el Parlamento a los pueblos”.

noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.