ANDALUCÍA El presidente del Parlamento mantiene un encuentro institucional con el delegado del Gobierno de España en Andalucía

Lunes, 3 de Octubre de 2022



Jesús Aguirre ha trasladado a Pedro Fernández su intención de establecer unas relaciones directas y fluidas durante la XII Legislatura



El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha mantenido hoy un primer encuentro institucional con el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, al que ha visitado en la sede de la Delegación del Gobierno en Sevilla.



Aguirre ha agradecido el recibimiento al delegado del Gobierno, y ha señalado que ”el deber de todas las instituciones es mantener unas relaciones lo más fluidas posibles, pensando en el bien de todos los andaluces”. “Esa es la voluntad tanto de la Delegación del Gobierno como del Parlamento de Andalucía, que vamos a estar en contacto directo durante la nueva Legislatura”, ha añadido.



Por su parte, Fernández ha trasladado su “enhorabuena y deseo de aciertos” al nuevo presidente en esta XII Legislatura, al tiempo que ha expresado su voluntad de mantener “canales de comunicación permanente” entre el departamento del Gobierno de España en Andalucía que dirige y el Parlamento, con el objetivo de “llevar a buen fin las normas que surjan fruto del diálogo y del debate parlamentario, que siempre deben tener la vista puesta en el ciudadano”, ha puntualizado el delegado. Lunes, 3 de Octubre de 2022



