El Pleno del Parlamento aprueba propuestas sobre soberanía energética, sequía y primer ciclo de Educación Infantil

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado en la segunda jornada de la sesión tres proposiciones no de ley. En la primera de ellas, presentada por el Grupo parlamentario Vox en Andalucía, relativa a soberanía energética y energía nuclear, se han aprobado tres de sus puntos. Las dos proposiciones presentadas por el Grupo Popular, relativas a más fondos Next Generation para el agua y la sequía y a avanzar en la gratuidad del primer ciclo de infantil 0-3 y proteger al sector y el empleo en Andalucía han sido aprobadas en su totalidad.



También se han aprobado varios puntos de la moción relativa a política general en materia de sequía del Grupo Socialista, como el que propone instar al Gobierno de la Junta a culminar la ejecución de aproximadamente una treintena de obras declaradas de interés general de la comunidad autónoma en junio de 2020 y en marzo de este año 2022, cuyo grado de inicio y de ejecución "no es acorde con la situación excepcional de sequía que padece Andalucía".



Por el contrario, ha resultado rechazada una proposición no de ley del Grupo Socialista relativa a la regulación de las condiciones de las trabajadoras y los trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía.

