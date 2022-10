Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA El Parlamento celebra la próxima semana el primer pleno del nuevo periodo de sesiones facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Miércoles, 7 de Septiembre de 2022







El Parlamento de Andalucía celebrará el miércoles 14 y el jueves 15 de septiembre la primera sesión plenaria del nuevo periodo, cuyo orden del día ha sido aprobado hoy por la Junta de Portavoces.



El pleno comenzará el miércoles día 14 a las 16:00 horas con el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía por parte de los nuevos diputados. A continuación se procederá a la modificación de las comisiones permanentes legislativas conforme a la nueva estructura de las consejerías y la distribución de competencias. En el tercer punto del orden del día se procederá a la elección de los miembros titulares y suplentes de la Diputación Permanente.



La tarde del miércoles se cerrará con cuatro comparecencias, tres de ellas en debates agrupados. En el primero de ellos comparecerá el consejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a petición propia y de los grupos Popular, Socialista y Por Andalucía, para informar sobre el inicio del curso escolar. En segundo lugar comparecerá la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, a petición propia y de los grupos Popular, Socialista y Por Andalucía, para informar sobre la situación de sequía en nuestra comunidad. A petición del Grupo Popular se solicita una comparecencia del Consejo de Gobierno para exponer las medidas de impulso a la transformación digital en Andalucía. Por último, comparecerá la consejera de Salud y Consumo, en un debate conjunto solicitado por los grupos Socialista y Vox, para exponer la situación actual de la atención sanitaria andaluza.



La sesión se reanudará el jueves día 15 de septiembre a las 9:30 horas con una interpelación presentada por el Grupo Socialista relativa a política general en materia de sequía en nuestra comunidad autónoma.



Tras esta interpelación se sustanciarán las preguntas al Consejo de Gobierno, entre las que se incluyen las dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía por parte de los portavoces parlamentarios, que se formularán, como viene siendo habitual, a las 12:00 horas.



Por último, el Pleno debatirá tres proposiciones no de ley, dos de ellas propuestas por el Grupo Popular. La primera es la relativa a actuaciones del Estado en materia de política de agua que Andalucía necesita con carácter urgente, y la segunda hace referencia a los efectos de la inflación y la crisis socioeconómica actual. La última proposición no de ley, que defenderá el Grupo Socialista, tiene por objeto llegar a un acuerdo para ayudar a las familias andaluzas y proteger el mantenimiento del empleo ante las consecuencias de la inflación.

