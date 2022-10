Es una información de noticiasdealmeria.com Capital La alcaldesa acompaña al agro almeriense en Fruit Attraction porque “tiene que sentir cerca el apoyo institucional ante los desafíos del momento actual” martes 04 de octubre de 2022 , 10:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fruit Attraction 2022, la feria agroalimentaria más importante de España y una de las más importantes del mundo, abre sus puertas del 4 al 6 de octubre para convertir a nuestro país en foco de atención mundial de las frutas y hortalizas en un mes clave para la planificación de campañas, lo que la convierte en una herramienta eficaz para generar oportunidades de negocio y acceder a nuevos mercados internacionales. La edición de este año, decimocuarta, está llamada a batir todos los récords con la participación de 1.800 empresas expositoras de 55 países, una asistencia prevista de 90.000 profesionales de 130 países y la ocupación de más de 58.000 metros cuadrados de exposición, y cuenta entre sus novedades con la incorporación de la figura de ‘Región Invitada’ de Fruit Attraction, que será Andalucía, donde Almería tiene una relevancia singular. Un año más, el Ayuntamiento de Almería viaja junto al sector a IFEMA Madrid. Y lo hace con la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y el concejal de Agricultura, Juanjo Segura, que acompañarán a las más de sesenta empresas agroalimentarias almerienses para mostrar su respaldo y compromiso con nuestra agricultura como principal productora y exportadora hortofrutícola nacional. En Fruit Attraction, mantendrán encuentros con profesionales, participarán en distintos actos organizados por las empresas desplazadas y conocerán de primera mano las principales novedades del sector, además de representar a la capital de Almería dentro de Andalucía, que en esta edición tendrá un papel destacado y una visibilidad estratégica para dar a conocer en todo el mundo la riqueza hortofrutícola de todas sus provincias y la extraordinaria calidad de sus productos, ya que estrena la figura de ‘Región Invitada’. Y es que, según datos de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, nuestra comunidad lideró las exportaciones nacionales de frutas y hortalizas durante los primeros siete meses de 2022, con unas ventas de 4.648 millones de euros, el 44% nacional, y alcanzando una cifra récord, que supone un 9,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Estas ventas internacionales han estado protagonizadas, sobre todo, por los productos de la huerta almeriense, con la mitad del total (51%) y 2.380 millones de euros, cifra que supone un alza de casi un 15% respecto al mismo periodo de 2021. Punto de encuentro “Fruit Attraction es un punto de encuentro de todos los profesionales de la cadena de suministro, desde la producción hasta la distribución, pasando por la comercialización y supone un espacio para intercambiar impresiones sobre el contexto actual de incertidumbre e inestabilidad que estamos viviendo y su repercusión en el sector en un momento clave, como es el inicio de la campaña agrícola en nuestra provincia”, afirma la regidora almeriense. A su juicio, ahora “es el momento de posicionarse, tomar el pulso al mercado y establecer estrategias ante una temporada incierta porque a las incertidumbres cosustanciales a cada inicio, precios de venta bajos, competencia desleal de terceros países, crecimiento de costes de producción, guerra de Ucrania…, se suma ahora la sequía que asola nuestro país, especialmente acuciante en la España más seca” y aunque Almería lleva conviviendo toda su historia con la falta de agua, lo que nos ha hecho ser previsores y generar recursos gracias a los acuíferos, la desalación y la depuración, “o aumentamos la capacidad de provisión en los próximos años o lo vamos a pasar mal”, señala. Por eso, entre las primeras visitas de la alcaldesa nada más tomar posesión del cargo se encuentran un invernadero, una empresa de semillas hortícolas y una cooperativa “porque tienen que sentir cerca el apoyo institucional ante los desafíos del momento actual”. En el caso del Ayuntamiento de Almería, el apoyo se plasma, por ejemplo, en rebajas fiscales para la construcción o mejora de invernaderos, en el arreglo y señalización de caminos rurales, en campañas saludables de consumo de frutas y hortalizas en los centros educativos, o en la cesión de agua depurada o desalada para riego cuando ha sido necesario. Y seguiremos apoyando a nuestra agricultura porque su futuro es el de todos”. La entrada La alcaldesa acompaña al agro almeriense en Fruit Attraction porque “tiene que sentir cerca el apoyo institucional ante los desafíos del momento actual” se publicó primero en Ayuntamiento de Almería. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

