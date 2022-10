Es una información de noticiasdealmeria.com ANDALUCÍA Hospitalizado un hombre de 68 años rescatado inconsciente del incendio de su vivienda en Pozo Alcón (Jaén) facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un hombre de 68 años de edad ha sido evacuado al hospital tras ser rescatado inconsciente de su vivienda en llamas durante un incendio registrado en la madrugada de este martes en el municipio jiennense de Pozo Alcón, según informa el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

