Diputación viaja a Fruit Attraction para apoyar al agro e impulsar 'Sabores Almería' martes 04 de octubre de 2022 , 11:07h

La provincia de Almería mostrará su liderazgo en la agricultura mundial en Fruit Attraction 2022, una de las ferias del sector más importantes a nivel internacional que se celebra en Ifema, Madrid, del 4 al 6 de octubre. Este encuentro se convierte en una herramienta indispensable para la comercialización de frutas y hortalizas, así como en epicentro de la vanguardia del sector como espacio elegido por las empresas para dar a conocer sus nuevos productos, innovaciones y conocer las últimas tendencias de los mercados. El presidente de la Institución Provincial, Javier A. García, acompañará a las empresas almerienses en este importante escaparate internacional que se celebra en Madrid, Ifema, del 4 al 6 de octubre ?La Diputación Provincial de Almería arropará a las empresas almerienses que participan en Fruit Attraction con el objetivo de potenciar su presencia con apoyo institucional y promover la marca gourmet de la provincia 'Sabores Almería'. El presidente de la Institución Provincial, Javier A. García, asiste a este foro para respaldar a los empresarios de la provincia y, al mismo tiempo, para mantener encuentros profesionales que consoliden y abran nuevos mercados de comercialización a 'Sabores Almería'. ?El presidente de la Diputación ha afirmado que "en Fruit Attraction la agricultura mundial volverá a ser testigo del liderazgo de la provincia de Almería, una posición que el sector mantiene a base de entrega y trabajo con la mejor innovación, tecnificación, investigación, sostenibilidad medioambiental y económica y, en definitiva, cultivando salud que se exporta a todo el mundo. Todo ello repercute en la imagen de la provincia de Almería asociada a la máxima excelencia de nuestro agro". ?En este sentido, el presidente ha recordado que la Institución Provincial presta todo su apoyo "al principal sector de nuestro tejido productivo, si la provincia de Almería es una tierra próspera, con oportunidades, motor de creación de riqueza y empleo de Andalucía es gracias a nuestro campo. Estamos al lado de nuestras empresas y las acompañamos en esta feria internacional para que sientan el apoyo de su Diputación Provincial".

?Asimismo, Javier A. García ha manifestado que "las reivindicaciones de nuestros agricultores son las reivindicaciones de la provincia de Almería", y ha insistido en que una de ellas pasa por asegurar agua de calidad a un precio justo que permita al sector seguir creciendo y competir en igualdad de condiciones con productores de otros países. Del mismo modo, ha recordado que la Diputación impulsa numerosas iniciativas en favor del sector, muchas de ellas relacionadas con el aprovechamiento del agua y otras muy destacadas con la higiene rural con la limpieza y mejora de caminos donde se encuentran las explotaciones agrícolas. ?En cuanto a 'Sabores Almería', el presidente ha apuntado que Fruit Attraction es el evento idóneo para avanzar en los grandes objetivos propuestos para la marca a corto plazo. Estos se centran en abrir nuevos canales y mercados de comercialización, afianzar el grado de identificación de los consumidores con la marca, incrementar el número de empresas adheridas y consolidar la internacionalización de la marca. ?En Fruit Atrraction 2022 participan cerca de 70 empresas de la provincia de Almería que mostrarán sus últimas innovaciones en este foro. De entre estas, siete de ellas forman parte de la marca gourmet 'Sabores Almería': Biosabor, Caparrós Nature, CASI, Primaflor, La Unión, Única y Agroponiente. Un escaparate mundial con 1.800 empresas expositoras ?Los datos de la nueva edición de Fruit Attraction confirman la trascendencia de este foro como uno de los más importantes del mundo para el sector agrícola. La feria se distribuye a lo largo de 55.000 metros cuadrados en 8 pabellones de Ifema. En ese espacio, que constituye un incremento del 38% respecto a 2021, expondrán 1.800 empresas expositoras de 55 países, once más que en la pasada edición. ?Además, este año cuenta con el aliciente de que Andalucía es la región invitada de la feria, lo que refuerza su visibilidad sobre el conjunto de la exposición. La feria cuenta con visitantes profesionales acreditados de 130 países, 32 más que en 2021. Los principales segmentos representados son: Producto fresco, industria auxiliar o empresas de logística, gestión de la cadena de frío… La Feria se completa con jornadas técnicas, programa de compradores (más de 700 inscritos) y el Foro de Innovación 'The Innovation Hub'.

