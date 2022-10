Es una información de noticiasdealmeria.com Deportes Al Polideportivo El Ejido le faltó el gol en Cartagena martes 04 de octubre de 2022 , 16:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Perdonó en el remate y el tanto de Farru decidió en la segunda parte Derrota por la mínima del Polideportivo El Ejido este domingo en el estadio de Cartagonova, donde el filial del FC Cartagena se impuso tras un tanto logrado mediado el segundo tiempo por Farru, que sacó provecho tras un saque de esquina. Antes de ese tanto, los jugadores de David Cabello mandaron en el control del juego y de las ocasiones, La entrada Al Polideportivo El Ejido le faltó el gol en Cartagena se publicó primero en Club Polideportivo El Ejido. Perdonó en el remate y el tanto de Farru decidió en la segunda parte Derrota por la mínima del Polideportivo El Ejido este domingo en el estadio de Cartagonova, donde el filial del FC Cartagena se impuso tras un tanto logrado mediado el segundo tiempo por Farru, que sacó provecho tras un saque de esquina. Antes de ese tanto, los jugadores de David Cabello mandaron en el control del juego y de las ocasiones, aunque Teddy perdonó ante Fred Conté que desvió a córner a los 36 minutos. Los ejidenses dominaron con Escardó y Juancho jugando en ataque, junto a la labor de Alberto Fuentes y Juanje en banda, y el juego colectivo en defensa y centro del campo, pero faltó acertar ante la meta de Sergio Díaz. En el minuto cinco, Fuentes mandaba alto un servicio de Escardó, y dos después el meta local evitaba el 0-1 tras un disparo de Cristóbal, mandando el medio centro alto el saque de esquina de Juanje. A los 13 minutos, Juancho puso un balón en el área pero Neto no acertó. Los celestes perdonaron, y a los 16, la ocasión fue de Josema que mandó fuera, así como una buena intervención de Fred Conte que debutó con acierto como titular. Antes del descanso hubo más ocasiones. Escardó no acertó a los 34 minutos, y dos después Teddy no supo batir al meta ejidense que desviaba a córner. En el minuto 44, el colombiano Juancho tuvo una clara situación de gol pero le adivinó el meta su intención. Tras el descanso volvió a tomar el mando del choque el Poli, pero conociendo como ya advirtió Cabello en la previa del peligro del Cartagena B. En los primeros cinco minutos de la segunda mitad, Alberto Fuentes, Neto y Juanje no supieron batir al meta local. Por el contrario, Farru sí aprovechó un saque de esquina para superar a Fred. Ocurrió a los 64 minutos de partido, y aunque David Cabello realizó varios cambios no se logró igualar el partido ante la desesperación de todos los ejidenses presentes. Tras esta segunda derrota como visitante, los celestes como reconoció su técnico en sala de prensa, ” ahora nos toca una semana difícil, porque no sumamos los puntos que merecemos. El domingo tenemos como en todos los partidos otro choque muy importante “. A las 17 horas recibirá en el estadio Municipal de Santo Domingo al Mar Menor. FICHA TÉCNICA

1 FC Cartagena B: Sergio Díaz; Carlos Sánchez, Antonio Sánchez, Farru, Pedro García; Nacho Pais, Monteverde (Ayán, m. 61); Teddy (Uri, m. 77), Luis Castillo (Djaka, m. 61), Enrico Dueñas (De Pedro, m. 78); Josema (Dani Albiar, m. 61).

0 Polideportivo El Ejido: Fred Conte; Neto, Mauro, Javi Mérida (Cristian, m. 71), Palomeque (Manu Moreno, m. 71); Sato, Cristóbal (José Carlos, m. 65); Alberto Fuentes, Juanje (Mario Mendes, m. 65); Escardó, Juancho (Caio, m. 65).

Árbitro: Carlos Alberto Carbonell Hernández del colegio valenciano. Amonestó a los locales Luis Castillo (7?), Pedro García (38?), Monteverde (57?) y Djaka (83?). Por los ejidenses a Cristóbal (10?) y Sato (75?).

Gol: 1-0, m. 64. Farru.

Estadio: Cartagonova ante unos 600 seguidores en una mañana soleada y unos 20 ejidenses. Presenció el partido como es habitual el presidente del Poli, Alejandro Bouza. El partido comenzó con veinte minutos de retraso, debido a una competición ciclista que dificultó el acceso a las instalaciones del FC Cartagena. Se guardó un respetuoso minuto de silencio por la tragedia humana en Indonesia. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.