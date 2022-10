Es una información de noticiasdealmeria.com Deportes David Cabello avisa del potencial del Cartagena B: “Tendremos que hacer las cosas muy bien si queremos sacar algo positivo de Cartagonova” martes 04 de octubre de 2022 , 16:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Polideportivo El Ejido buscará este domingo a las 12 horas conseguir su segunda victoria consecutiva como visitante El Polideportivo El Ejido visitará este domingo a las 12 horas el Estadio Cartagonova donde se enfrentará al Cartagena B. Un encuentro donde el conjunto celeste buscará sumar su segunda victoria como visitante, si bien David Cabello pide ser cautos porque se trata de un equipo cuya calidad y buen juego no se refleja en la clasificación por el momento. El Polideportivo El Ejido buscará este domingo a las 12 horas conseguir su segunda victoria consecutiva como visitante El Polideportivo El Ejido visitará este domingo a las 12 horas el Estadio Cartagonova donde se enfrentará al Cartagena B. Un encuentro donde el conjunto celeste buscará sumar su segunda victoria como visitante, si bien David Cabello pide ser cautos porque se trata de un equipo cuya calidad y buen juego no se refleja en la clasificación por el momento. “Nos enfrentamos a un gran rival, a un equipo que hace muchas cosas bien, sobre todo hace cosas diferentes al resto y nos lo va a poner bastante difícil”, señalaba en sala de prensa David Cabello en la previa del partido. Así, el técnico celeste señalaba que se trata de “un grupo de chicos que aún no han tenido la fortuna de conseguir esa primera victoria, pero estarán deseosos de ello y sabemos la dificultad que tiene”, al tiempo que subrayó que “a pesar de que es un rival clasificado en una posición que no es buena, hacen las cosas muy bien y da gusto verlos jugar, está muy bien trabajado como se demuestra en acciones a balón parado, con ataques organizados”. Un encuentro que tiene todos los alicientes para que los aficionados que acudan al partido pasen una buena mañana de fútbol. “Buen campo y escenario donde el jugador se debe sentir cómodo. Vamos a ser dos equipos que quieren ser protagonistas y quieren tener el balón, y vamos a ver quién es capaz de hacerse con él y conseguir los tres puntos, que son valiosos para los dos equipos”, afirmaba Cabello, quien hacía hincapié en que su equipo tendrá que hacer “las cosas muy bien si queremos sacar algo positivo de Cartagonova”. También reconocía David Cabello que ha sido esta una semana de mucho análisis “porque es un rival que hace cosas muy buenas con balón, en acciones a balón parado y nos va a poner las cosas muy difíciles. Los resultados de estas cuatro jornadas no se ajustan a lo que se ha visto en el terreno de juego”. Por otra parte y mirando a su equipo, David Cabello aseguraba estar “muy contento con el trabajo, pero cabreado con los puntos, porque soy ambicioso y no me conformo con cualquier cosa. Soy un entrenador al que le gusta ganar siempre y cuando no gano, no estoy contento y como no estoy contento tengo que trabajar más y mejorar más cosas de nuestro juego y ponerlo todo en el césped este próximo domingo para darle esa alegría a nuestra gente”. Preguntado por la coincidencia de alineaciones en los dos últimos encuentros, Cabello dejó claro que no tiene un 11 tipo. “Hay jugadores que están en un buen momento de forma y vamos a intentar aprovecharlo, pero hay gente esperando su oportunidad y esperamos que en las próximas semanas podamos sumar más gente a ese grupo porque son válidos, están preparados, capacitados y con ganas de demostrar cosas al entrenador y a esa afición que espera de ellos muchas cosas”. De hecho, David Cabello fue contundente al señalar que le gustaría que se pensara que hay un 11: “Espero que no pase durante la temporada porque entonces es que he hecho muy mal mi trabajo durante la pretemporada para intentar conseguir esa plantilla equilibrada, ajustada y que nos de esos resultados que nos tiene que dar al final de la temporada, una temporada que es muy larga. Todos los jugadores que hay actualmente son muy importantes, tenemos que verlos, valorarlos y la única manera de hacerlo es en el verde, así que posiblemente pueda haber muchos cambios de cara al domingo y que haya jugadores que aún no han participado, para que puedan demostrar lo que demuestran en el día a día”. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

