La Policía Nacional ha arrestado en Málaga a diez taxistas por su presunta responsabilidad en delitos de desórdenes públicos y daños en relación con los incidentes ocurridos en la zona de pasajeros del aeropuerto de la capital malagueña durante las jornadas de huelga contra el decreto regulador de la actividad de los vehículos de transporte concertado (VTC) en Andalucía.

